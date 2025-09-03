czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
PILNE: PMI z Europy minimalnie poniżej prognoz 📌Słabsze odczyty z Niemiec

10:02 3 września 2025

PMI usług strefy euro za sierpień (finalny odczyt): 50.51 (Prognoza 50.7, Poprzednio 50.7)

  • PMI łączone strefy euro za sierpień (finalny odczyt): 51 (Prognoza 51.1, Poprzednio 51.1)

PMI usług z Niemiec za sierpień (finalny odczyt): 49.3 (Prognoza 50.1, Poprzednio 50.1)

  • PMI wskaźnik łączony z Niemiec za sierpień (finalny odczyt): 50.5 (Prognoza 50.9, Poprzednio 50.9)

PMI usług z Francji za sierpień (finalny odczyt): 49.8 (Prognoza 49,7, Poprzednio 49,7)

  • PMI wskaźnik łączony z Francji za sierpień (finalny odczyt): 49.8 (Prognoza 49,8, Poprzednio 49,8)

EURUSD ma za sobą odbicie po spadku do 1.16. Odczyt jest mieszany, ze wskazaniem na słabość; większość finalnych danych wypadła nieco słabiej, co szczególnie widzimy w sektorze usług Niemiec.

 

Źródło: xStation5

