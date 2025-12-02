Komentarz Giełdowy: Obniżki czy stabilizacja? RPP i Fed zdecydują o kierunku giełd

Rynki w Polsce i na świecie w najbliższych dniach będą bacznie obserwować decyzje organów monetarnych, które mogą w istotny sposób wpłynąć na kierunek rynku akcji oraz nastroje inwestorów. Już jutro poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych w Polsce. Wśród rynku rośnie oczekiwanie, że RPP może zdecydować się na obniżkę o 25 punktów bazowych. Taki ruch byłby reakcją na obecne dane makroekonomiczne, które wskazują na mocną kondycję gospodarki. Produkt krajowy brutto rośnie szybciej niż przewidywano, inflacja wykazuje tendencję spadkową, a dynamika wynagrodzeń wyraźnie zwolniła, co tworzy korzystne warunki dla polityki pieniężnej wspierającej dalszy wzrost.

W scenariuszu optymistycznym obniżka stóp procentowych może pozytywnie wpłynąć na polski rynek akcji. Szczególnie korzystne mogą okazać się spółki działające w sektorach wrażliwych na koszt kapitału, takich jak detal, budownictwo czy firmy mocno uzależnione od finansowania kredytem. Niższe koszty kredytów zwiększają dostępność kapitału zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów, co może pobudzić konsumpcję, inwestycje i ogólną aktywność gospodarczą. W takiej sytuacji akcje stają się bardziej atrakcyjne w porównaniu do obligacji czy gotówki, co może zwiększyć popyt na papiery wartościowe, poprawiając jednocześnie nastroje inwestorów i wzmacniając trend wzrostowy na giełdzie.

Z kolei w wariancie mniej korzystnym, jeśli RPP zdecyduje się pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, reakcja rynku może być bardziej powściągliwa. Brak tańszego finansowania może ograniczyć dynamikę wzrostu w kluczowych sektorach, takich jak handel detaliczny, budownictwo czy technologie, gdzie dostęp do kapitału jest kluczowy dla rozwoju i inwestycji. W takim scenariuszu inwestorzy mogą przenosić swoje środki w bardziej bezpieczne aktywa, np. obligacje czy złoto, co może wyhamować nieco trwającą hossę na rynku akcji w krótkim terminie.

Równocześnie uwagę inwestorów przyciąga przyszłotygodniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Decyzje Fed mają duże znaczenie dla globalnych rynków finansowych, w tym dla giełd europejskich i polskiego rynku. Jeśli bank centralny USA zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych lub przyjmie bardziej łagodną retorykę w komunikacie, może to stanowić impuls dla globalnych giełd. Tanie finansowanie sprzyja szczególnie sektorowi technologicznemu oraz spółkom z segmentu big tech, które dzięki niższym kosztom kapitału mogą kontynuować intensywne inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji, infrastruktury oraz innowacyjne projekty technologiczne. W takim scenariuszu działania Fed mogłyby dodatkowo wzmocnić optymizm rynków, działając jak paliwo dla globalnych wzrostów.

W przeciwnym przypadku, jeśli Fed zdecyduje się utrzymać restrykcyjną politykę pieniężną, rynek akcji może zachować ostrożność lub doświadczyć umiarkowanej presji spadkowej. Wyższy koszt kapitału ogranicza możliwości finansowania inwestycji, zwłaszcza w sektorze technologicznym, co może spowolnić tempo rozwoju spółek innowacyjnych i ograniczyć potencjał dalszego wzrostu na globalnych giełdach.

Zarówno decyzja RPP, jak i przyszłe posiedzenie Fed będą kluczowe dla kierunku rynku akcji w najbliższych tygodniach. Dla rynku kluczowe będzie śledzenie sygnałów płynących z decyzji banków centralnych oraz interpretacja ich wpływu na dostępność kapitału i nastroje inwestycyjne.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB