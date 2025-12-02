D-Wave wchodzi do sektora federalnego. Akcje w górę!

Akcje D-Wave Quantum Inc. rosną dziś w czasie sesji o 3% po komunikacie o powołaniu nowej jednostki biznesowej, której celem jest zwiększenie wykorzystania technologii kwantowych w rządzie USA. Jednostka będzie koncentrować się na rozwoju rozwiązań dla sektora rządowego, w tym tworzeniu aplikacji, opracowywaniu produktów zgodnych z wymogami federalnymi oraz działaniach marketingowych wspierających wdrożenia systemów kwantowych.

Firma niedawno zainstalowała komputer kwantowy Advantage2 w Davidson Technologies. System jest wykorzystywany do rozwiązywania kluczowych problemów rządowych i obsługi wrażliwych aplikacji, co pozwala D-Wave testować i skalować technologie kwantowe w środowisku federalnym. Davidson Technologies obsługuje zarówno Departament Wojny USA, jak i klientów komercyjnych sektora lotnictwa kosmicznego, znacząco poszerzając potencjalne zastosowania komputerów kwantowych.

Tworzenie jednostki rządowej odpowiada na rosnące zapotrzebowanie sektora obrony USA na technologie kwantowe, które mogą wspierać logistykę, transport, analizy strategiczne i inne zadania krytyczne dla bezpieczeństwa narodowego. Sytuacja przypomina scenariusz z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, kiedy pierwszymi klientami firm zajmujących się półprzewodnikami były agencje rządowe i wojsko USA. Takie zamówienia umożliwiły wtedy szybki rozwój technologii oraz komercjalizację nowych produktów, co stanowi historyczny precedens pokazujący, jak wsparcie rządu może przyspieszyć rozwój innowacyjnych sektorów.

D-Wave notuje rosnące przychody i stabilne marże, co wskazuje na solidne fundamenty działalności. Utworzenie jednostki rządowej zwiększa szanse na wzrost przychodów w średnim okresie, jeśli zainteresowanie technologiami kwantowymi przełoży się na konkretne kontrakty. Wdrażanie takich rozwiązań wiąże się z długim cyklem sprzedaży i wyzwaniami operacyjnymi, ale nowa jednostka znacząco zwiększa potencjał spółki w obszarze bezpieczeństwa narodowego i obrony, umożliwia praktyczne wykorzystanie systemu Advantage2.

