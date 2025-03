Poranna odprawa (04.03.2025)

Rynki azjatyckie cofnęły się we wtorek po wejściu w życie ceł Trumpa. Japoński Nikkei 225 stracił 1,9%, a TOPIX spadł o 1,3%. Hongkoński Hang Seng zniżkował o 1,4%, indonezyjski JSX stracił 1,1%, a singapurski STI spadł o 0,4%. Wyprzedaż odzwierciedlała gwałtowne spadki na Wall Street, które nastąpiły po potwierdzeniu wdrożenia ceł przez Trumpa.

Cła Trumpa oficjalnie weszły w życie we wtorek o północy czasu wschodniego, nakładając 25% opłaty na import z Meksyku i Kanady, jednocześnie podwajając cła na towary chińskie z 10% do 20%. Środki te dotyczą prawie 2,2 biliona dolarów rocznej dwustronnej wymiany handlowej z trzema największymi partnerami handlowymi Ameryki, uzasadniając to rzekomym niepowodzeniem w powstrzymaniu napływu fentanylu do USA.

Chiny szybko odpowiedziały środkami odwetowymi, ogłaszając cła w wysokości 10-15% na amerykańskie produkty rolne, w tym soję, kukurydzę, pszenicę, bawełnę, wołowinę i nabiał, ze skutkiem od 10 marca. Pekin umieścił również 15 amerykańskich podmiotów na liście kontroli eksportu oraz dodał 10 amerykańskich firm do listy "niewiarygodnych podmiotów", w tym firmę zajmującą się sekwencjonowaniem genów Illumina. Chińskie ministerstwo handlu skrytykowało USA za "przerzucanie winy" w związku z kryzysem fentanylowym.

Kanada ogłosiła natychmiastowe cła odwetowe na amerykański import o wartości 30 miliardów dolarów kanadyjskich (20,7 miliarda dolarów), z planami objęcia nimi kolejnych towarów o wartości 125 miliardów dolarów kanadyjskich, jeśli środki Trumpa pozostaną w mocy po 21 dniach. Premier Trudeau stwierdził, że cła "zakłócą niezwykle udane stosunki handlowe" i naruszą umowę USMCA. Premier prowincji Ontario zagroził wstrzymaniem dostaw niklu i przesyłu energii elektrycznej do USA.

Chińskie "dwie sesje" polityczne rozpoczynają się we wtorek. Analitycy przewidują, że Pekin wyznaczy cel wzrostu PKB na poziomie około 5% na rok 2025 i ogłosi deficyt budżetowy w wysokości 4% PKB.

Australijska sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3% w styczniu, odbijając się po grudniowym spadku o 0,1%, głównie dzięki zwiększonym wydatkom na żywność w kawiarniach, restauracjach i usługach na wynos. RBA opublikował protokół z lutowego posiedzenia, który pokazał, że decyzja banku centralnego o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego do 4,10% była oparta na szybszym niż oczekiwano spadku inflacji i wolniejszym wzroście płac.

Ceny ropy spadły do najniższych poziomów od prawie trzech miesięcy w handlu azjatyckim, ponieważ obawy związane z cłami wpłynęły na perspektywy globalnego wzrostu. Ropa Brent spadła o 0,8% do 71,07 dolarów za baryłkę, podczas gdy WTI obniżyła się do 67,64 dolarów. OPEC+ wskazał, że będzie kontynuował planowane zwiększenie produkcji w kwietniu, co dodatkowo zwiększa presję spadkową na ceny.