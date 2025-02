Poranna odprawa (05.02.2025)

Co więcej, Biały Dom ogłosił koniec zwolnienia podatkowego, które pozwalało paczkom o wartości poniżej 800 USD na wjazd do USA bez ceł. Zwolnienie to napędzało szybki rozwój chińskich detalistów dyskontowych, takich jak Temu, umożliwiając im wysyłanie szerokiej gamy tanich produktów. US Postal Service tymczasowo zawiesi przyjmowanie międzynarodowych paczek przychodzących z Chin i Hongkongu do odwołania.