Poranna odprawa (06.02.2025)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku są notowane głównie w lepszych nastrojach. Indeks CH50cash zyskuje 0,71%, indeks JP225 zyskuje 0.35% do poziomu 39000 punktów. Singapurski indeks SG20cash zyskuje 0,04%, a australijski AU200cash zyskuje 0,55%.

Najważniejszym wydarzeniem w dzisiejszym dniu jest decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Oczekiwania wskazują na cięcie o 25 punktów bazowych do poziomu 4,50%.

W pierwszej części dnia najmocniejszą walutą wśród walut G10 pozostaje jen japoński. Równie mocny jest dolar amerykański, który częściowo odbija po wczorajszym mocnym spadku. Para USDJPY traci dzisiaj 0,09% do 152,4200. Z kolei najsłabiej radzi sobie dolar nowozelandzki.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth ma udać się do Panamy w kwietniu, powiedział we wtorek jego panamski odpowiednik, a obaj urzędnicy zamierzają współpracować nad strategiami walki z nielegalną migracją i przepływem narkotyków.

Naoki Tamura z BOJ stwierdził, że trudno jest określić stopę końcową w tym momencie, podkreślając, że neutralna stopa niekoniecznie powinna wynosić 1%. Tamura wyjaśnił również, że nie ma ustalonego tempa podwyżek stóp. Pomimo jego wcześniejszych komentarzy o podniesieniu stóp do 1% przed końcem roku fiskalnego, teraz sygnalizuje elastyczność.

Złoto utrzymuje się na rekordowo wysokich poziomach, zyskując 0,10% w dniu dzisiejszym do poziomu 2870 USD za uncję. Srebro notuje nawet większe wzrosty do 32,300 USD o 0,15%.

Bitcoin zyskuje 1,60% do 98100 USD, Ethereum 1,86% do 2840 USD, a łączna kapitalizacja pozostałych altcoinów zyskuje 2,10% do kapitalizacji na poziomie 890 mld USD.