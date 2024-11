Poranna odprawa (06.11.2024)

W pierwszej części dnia na rynkach obserwujemy stosunkowo mocną reakcję na już prawie pewne zwycięstwo republikanów. Co więcej, oprócz wyborów prezydenckich, partia republikanów ma bardzo duże szanse na wygraną w Senacie i Kongresie.

Indeksy na rynku akcji w USA mocno zyskują, na US500 oraz US100 obserwujemy 1,25% wzrosty w okolicach historycznych maksimów. Natomiast notowania indeksu spółek o mniejszej kapitalizacji US2000 zyskują 2,75% i wybijają się ze strefy konsolidacji do poziomu 2345 punktów.

Rentowności amerykańskich obligacji również doświadczają mocnego ruchu w górę. Obecnie rentowności obligacji 10-letnich zyskują do 4,41%, a rentowności obligacji 2-letnich do 4,27%.

Na pozostałych rynkach, takich jak Japonia, Australia i Singapur indeksu notują umiarkowane wzrosty pomiędzy 0,50-1,60%. Najwięcej zyskuje indeks JP225 z Japonii do 39650 punktów (+1,65%).

Najbardziej emocjonujące wzrosty obserwujemy jednak na rynku kryptowalut. Trump był faworytem inwestorów na tym rynku, z racji jego licznych obietnic bardzo pozytywnych dla dalszego rozwoju branży w USA. Bitcoin zyskuje 8,00% do 75000 USD i przebija historyczne maksimum. Wzrosty na Ethereum wynoszą 7,70% do 2600 USD, a na pozostałych Altcoinach 6,90% do łącznej kapitalizacji 640 mld USD.