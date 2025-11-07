Poranna odprawa (07.11.2025)

Indeksy w regionie Azji i Pacyfiku notują mieszaną sesję. Chińskie indeksy tracą w przedziale 0,10-0,70%, japoński indeks JP225 zyskuje 0,05%, a australijski indeks AU200.cash traci 0,54%.

Na rynku forex nie doświadczamy znaczącej zmienności w pierwszej części dnia. Dolar amerykański lekko zyskuje (USDIDX +0,17%). Po stronie najbardziej tracących walut znajduje się dolar nowozelandzki oraz jen japoński, tracąc po ok. 0,10-0,20%. Natomiast po stronie najbardziej zyskujących walut jest dolar australijski i rośnie w przedziale 0,10-0,15%.

Tesla zatwierdza gigantyczny pakiet wynagrodzeń Muska o wartości 1 bln USD oparty na wynikach przez kolejne 10 lat. Założeniami planu jest sprzedaż 20 mln pojazdów, 1 mln robotaksi, 1 mln humanoidalnych robotów rocznie i wzrost kapitalizacji rynkowej z 1,5 bln USD do 8,5 bln USD. Dla porównania w 2024 roku Tesla dostarczyła ponad 1,7 mln samochodów elektrycznych.

Biały Dom ogłosił, że nie wyda żadnych licencji eksportowych na ograniczone wersje chipów AI Nvidii zaprojektowanych dla Chin, cofając wcześniejsze sygnały elastyczności ze strony Trumpa.

Beth Hammack z Fed w Cleveland chce utrzymać politykę „po restrykcyjnej stronie”, nie zakłada dalszych podwyżek jako scenariusza bazowego, ale też ich nie wyklucza.

Alberto Musalem z Fed w St. Louis wskazał na odporność gospodarki USA, oczekując spowolnienia w IV kwartale i odbicia w 2026 r., przy czym cła i wysokie deficyty stanowią ryzyko wzrostu inflacji.

Bankierzy wzmacniają przekaz o ostrożnym Fedzie, który nie spieszy się z agresywnym luzowaniem.

Ludowy Bank Chin wycofał netto 1,57 bln juanów z systemu bankowego w ramach operacji otwartego rynku. To największe ograniczenie płynności od stycznia 2024 r.

W Japonii wydatki gospodarstw domowych we wrześniu wzrosły o 1,8% r/r (piąty wzrost z rzędu), ale poniżej prognoz +2,5%, głównie dzięki wydatkom na motoryzację i rekreację.

Eksport spadł o 1,1% r/r (w USD), mimo oczekiwanego wzrostu, a import wzrósł tylko o 1,0%, również poniżej prognoz.

JPMorgan przekazał klientom, że hossa na rynku akcji trwa i każda korekta to okazja do zakupów. Bank wskazuje na odporny wzrost gospodarczy USA i silne wyniki spółek. Bank przewiduje, że indeks S&P 500 „przebije poziom 7000”.

Trump spotkał się z przywódcami Azji Centralnej i ogłosił plany pogłębienia współpracy w zakresie surowców krytycznych, aby zmniejszyć zależność od Chin. Przykładem jest zakup 70% udziałów w kazachskich złożach przez Cove Capital. Inicjatywa ma charakter strategiczny.



