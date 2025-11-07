Kalendarz ekonomiczny: dane z rynku pracy z Kanady oraz wystąpienia przedstawicieli FED 🔎

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest stosunkowo lekki. Nadal nie mamy publikacji rządowych danych ekonomicznych, a zamknięcie rządu USA trwa już rekordowo długi okres.
W dniu dzisiejszym prawdopodobnie najważniejszymi publikacjami będą wystąpienia publiczne przedstawicieli Fed. Głos zabiorą Williams z Fed New York oraz wiceprzewodniczący Fed, Jefferson. Oprócz tego poznamy również dane z rynku pracy z Kanady, które, choć są ważne, to będą miały ograniczony wpływ na globalne rynki finansowe. Następnie poznamy raport o oczekiwaniach inflacyjnych z Uniwersytetu Michigan.
Szczegółowy kalendarz dnia:
9:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa
13:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Jeffersona
13:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela
14:30, Kanada - dane z rynku pracy za październik:
- Zmiana zatrudnienia: prognoza -5,0K; poprzednio 60,4K;
- Zmiana zatrudnienia (pełny etat): poprzednio 106,1K;
- Zmiana zatrudnienia (niepełny etat): poprzednio -45,6K;
- Uczestnictwo w rynku pracy: poprzednio 65,2%;
- Stopa bezrobocia: prognoza 7,1%; poprzednio 7,1%;
14:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB
16:00, Stany Zjednoczone - Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan za listopad:
- Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan: poprzednio 4,6%;
16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż hurtowa za sierpień:
- poprzednio 1,4% m/m;
16:00, Stany Zjednoczone - Zapasy hurtowników za sierpień:
- poprzednio -0,2% m/m;
16:00, Stany Zjednoczone - Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan za listopad:
- Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan: prognoza 53,0; poprzednio 53,6;
- Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan: poprzednio 3,9%;
- Wskaźnik jednorocznych oczekiwań inflacyjnych Michigan: poprzednio 4,6%;
16:15, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla
