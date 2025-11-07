czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
07:55 · 7 listopada 2025

Kalendarz ekonomiczny: dane z rynku pracy z Kanady oraz wystąpienia przedstawicieli FED 🔎

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest stosunkowo lekki. Nadal nie mamy publikacji rządowych danych ekonomicznych, a zamknięcie rządu USA trwa już rekordowo długi okres.

W dniu dzisiejszym prawdopodobnie najważniejszymi publikacjami będą wystąpienia publiczne przedstawicieli Fed. Głos zabiorą Williams z Fed New York oraz wiceprzewodniczący Fed, Jefferson. Oprócz tego poznamy również dane z rynku pracy z Kanady, które, choć są ważne, to będą miały ograniczony wpływ na globalne rynki finansowe. Następnie poznamy raport o oczekiwaniach inflacyjnych z Uniwersytetu Michigan.

Szczegółowy kalendarz dnia:

9:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa

13:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Jeffersona

13:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela

14:30, Kanada - dane z rynku pracy za październik:

  • Zmiana zatrudnienia: prognoza -5,0K; poprzednio 60,4K;
  • Zmiana zatrudnienia (pełny etat): poprzednio 106,1K;
  • Zmiana zatrudnienia (niepełny etat): poprzednio -45,6K;
  • Uczestnictwo w rynku pracy: poprzednio 65,2%;
  • Stopa bezrobocia: prognoza 7,1%; poprzednio 7,1%;

14:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB

16:00, Stany Zjednoczone - Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan za listopad:

  • Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan: poprzednio 4,6%;

16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż hurtowa za sierpień:

  • poprzednio 1,4% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - Zapasy hurtowników za sierpień:

  • poprzednio -0,2% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan za listopad:

  • Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan: prognoza 53,0; poprzednio 53,6;
  • Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan: poprzednio 3,9%;
  • Wskaźnik jednorocznych oczekiwań inflacyjnych Michigan: poprzednio 4,6%;

16:15, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla

 
 
7 listopada 2025, 16:02

PILNE: Uniwersystet Michigan notuje pogroszenie się sentymentu! 📉
7 listopada 2025, 10:17

Wynagrodzenia w Polsce rosną zgodnie z oczekiwaniami
7 listopada 2025, 08:01

PILNE: Eksport i import z Niemiec biją oczekiwania📊
7 listopada 2025, 07:40

Poranna odprawa (07.11.2025)

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację