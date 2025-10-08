Poranna odprawa (08.10.2025)

- Kontrakty na indeksy w USA handlują na płasko w oczekiwaniu na minutki FOMC.
- NZD jest dzisiaj najsłabszą walutą G10 po tym, jak RBNZ obniżył stopy o 50 pb.
- Złoto przekracza próg 4000 dolarów za uncję.
-
Kontrakty na indeksy w USA handlują na płasko, wskazując na ostrożność po ostatniej fali wzrostów napędzanych narracją AI oraz mieszanych wynikach Oracle. Inwestorzy wyczekują również zaplanowanych na dzisiaj minutek z ostatniego FOMC. EU50 zyskuje 0,15%.
-
Handel w rejonie Azji i Pacyfiku pozostaje przytłumiony przez święta narodowe w Chinach i Korei Południowej, a pesymizm generują spadki na spółkach technologicznych po rozczarowujących marżach Oracle (Baidu: -4% w premarket na Wall Street). Słabnie również progiełdowy efekt wygranej Sanae Takaichi na liderkę LDP w Japonii. Indeksy handlują na czerwono (HK.cash i CHN.cash: -1.4%, JP225: -0,45%, AU200.cash: -0,2%).
-
Rezerwa Banku Nowej Zelandii obniżyła stopy procentowe o niespodziewane 50 pb do 2,5% (konsensus Bloomberga: -25 pb). Decyzja była podjęta jednogłośnie, a bank ogłosił otwartość na kolejne obniżki. Zdaniem RBNZ słabą aktywności ekonomiczną może dodatkowo obciążyć ostrożność konsumentów, która jednocześnie powinna sprowadzić inflację do środka celu w zakresie 1-3%. NZD jest dzisiaj najsłabszą walutą G10.
-
Bilans płatniczy Japonii wzrósł powyżej oczekiwań do 3,776 bln jenów (konsensus Bloomberga: 3,55 bln, poprzednio: 2,684 bln).
-
Na rynku forex obserwujemy wyprzedaż dolara nowozelandzkiego po gołębim ruchu i narracji RBNZ (NZDUSD: -1%, EURNZD: +0,65%). Indeks dolara zyskuje trzecią sesję z rzędu (+0,3% do 98,63), najwyżej od 22 sierpnia. Funt, frank oraz jen (najtańszy od lutego) tracą ok. 0,3% względem dolara. EURUSD traci 0,34% do 1,1616.
-
Złoto przekracza 4000 USD za uncję po raz pierwszy w historii (+1,3%) na fali trwającego w USA shutdownu. Euforię widać również na pozostałych metalach szlachetnych: srebro dodaje blisko 2,3% 48,90 USD/uncja, a platyna i pallad po 2,2%.
-
Ropa brent i WTI przedłużają wzrosty o kolejne 0,3%, natomiast NATGAS odnotowuje korektę o ok. 0,9%.
-
Kryptowaluty kontynuują spadki. Bitcoin traci kolejne 0,5% do 121 620 USD, Ethereum osuwa się 1,3% do 4432 USD, na czerwono również m.in. Solana (-1,9%), Dogecoin (-1,8%) czy Polygon (-1,6%).
