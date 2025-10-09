Poranna odprawa (09.10.2025)

- Indeksy amerykańskie są notowane płasko, a dolar nieznacznie traci
- Dziś poznamy minutes EBC i przemówienie Powella oraz drugorzędne dane o sprzedaży hurtowej z USA
-
Kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie notowane są dziś płasko, podczas gdy dolar (USDIDX) traci -0,1%. Kluczowymi wydarzeniami dnia są minutki EBC o 13:30, przemówienie Powella o 14:30 oraz sprzedaż hurtowa o 16:00. Około 12:00 polskiego czasu, czyli przed otwarciem Wall Street poznamy wyniki finansowe za III kwartał giganta spożywczego PepsiCo, które w pewnym sensie otworzą sezon wyników dużych spółek z USA.
- Wczorajszy protokół FOMC z września wskazał, że ton Rezerwy Federalnej stał się ostrożnie optymistyczny, wobec wzrostu gospodarczego. Bankierzy z Fed zrewidowali w górę prognozy wzrostu PKB na lata 2025–2028, sygnalizując rosnącą wiarę w to, że gospodarka USA jest w stanie utrzymać tempo rozwoju, przy stopniowym łagodzeniu polityki monetarnej.
-
Konsensus w polityce pieniężnej wskazuje na dalsze, lecz umiarkowane luzowanie — niemal wszyscy uczestnicy wrześniowego posiedzenia poparli obniżkę stóp o 25 punktów bazowych, choć część opowiadała się za pozostawieniem ich bez zmian, a jeden uczestnik sugerował głębsze cięcie o 50 pb. To pokazuje, że Fed stara się zachować równowagę między wsparciem wzrostu a kontrolą inflacji.
-
Czujność wobec inflacji pozostaje kluczowa mimo łagodniejszego tonu — uczestnicy przyznali, że ryzyka wzrostu inflacji wciąż istnieją, ale jednocześnie zauważyli rosnące ryzyko pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Zgodzili się też, że narzędzia takie jak standing repo facility mogą pomóc ustabilizować rynki pieniężne w trakcie trwającego procesu zacieśniania ilościowego.
-
Metale szlachetnie wciąż znajdują się w pobliżu maksimów; złoto traci niespełna -0,1%, a zyskuje 0,5%. Kryptowaluty znajdują się pod widoczną presją. Bitcoin notowany jest przy 122 tys. USD wobec 125 tys, a Ethereum traci blisko -2%.
-
Kontrakty na gaz ziemny tracą prawie 1%; o godzinie 16:30 poznamy zmianę zapasów gazu wg. EIA, gdzie rynek oczekuje dużego wzrostu do 77 bcf z 53 bcf poprzednio.
-
Donald Trump powtórzył, że nie wszyscy pracownicy federalni otrzymają zwrot wynagrodzeń za okres zamknięcia rządu. Urząd podatkowy IRS zwolni 46% pracowników w ramach shutdownu.
