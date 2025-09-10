Poranna odprawa (10.09.2025)

Kontrakty na indeksy w USA i Europie rozpoczynają dzień ostrożnymi wzrostami ( US100 , US500 : +0,1%; EU50 i US30 na płasko).

Apple (AAPL.US) przedłuża wczorajsze spadki w handlu po godzinach (-0,1%) po prezentacji iPhone’ów serii 17. O ile najnowsze cenniki mają dalej wesprzeć marże spółki (m.in. wymierzony w klientów premium iPhone 17 Pro Max za 1999 USD), to inwestorzy pozostają ostrożni w obliczu konkurencji innych producentów oraz ogólnego “spóźniania się” Apple z implementacją AI.

Emmanuel Macron powołał obecnego ministra obrony i długoletniego członka swojego obozu politycznego Sébastiena Lecornu na stanowisko premiea po upadku rządu Bayrou. Francja pozostanie dziś w dużej mierze sparaliżowana z powodu ogólnokrajowego protestu „Zablokować wszystko”, zwołanego przez partie lewicowe.

Donald Trump naciska na Unię Europejską, aby ta nałożyła cła do nawet 100% na Chiny i Indie za import rosyjskiej ropy, podał Financial Times. Prezydent USA zadeklarował również gotowość do wprowadzenia przez USA innych sankcji, na które potencjalnie zdecydowałaby się UE. Administracja Trumpa ma być coraz bardziej niezadowolona z braku postępu ws. wojny w Ukrainie oraz zacieśniania się relacji między Moskwą, Pekinem i Nowymi Delhi.

Federalny sąd zajmujący się sprawą członkini Rady Gubernatorów Fed Lisy Cook przeciwko Trumpowi zarządził, że ta może pozostać na swoim stanowisku i pełnić obowiązki w Fed na czas trwania rozprawy. Wstępny wyrok uderza w starania administracji USA, aby mieć większy wpływ na skład i działalność Fed.

Indeksy w rejonie Azji i Pacyfiku odnotowują szerokie wzrosty przedłużając wczorajszy optymizm na Wall Street. Największe zyski odnotowują akcję w Szanghaju, Chinach i Hong Kongu ( S20cash , CNH.cash , HK.cash : ok. +1,1% ), na zielono również kontrakty na japoński Nikkei 225 ( JP22 5 : +0,45% ) oraz australijski S&P/ASX 200 ( AU200.cash : +0,35% ). Tajwański TAIEX odnotował dzisiaj rekordowy szczyt (+1,4%), indyjski NIfty 50 nie przejmuje się kwestiami geopolitycznymi (+0,6%).

Ceny konsumenckie spadły w sierpniu w Chinach bardziej niż oczekiwano (-0,4% r/r, prognoza -0,2%, poprzednio 0%), sygnalizując zaostrzenie się presji deflacyjnej w Państwie Środka. Baza inflacyjna (bez żywności i energii) wzrosła 0,9%. Niski odczyt wynika z efektów bazowych, silnego spadku cen żywności (-4,3%) oraz kulejącego popytu konsumentów, który ciąży na cenach dóbr trwałych (-3,7%). Lekko ustabilizowała się natomiast inflacja PPI (wzrost z 3,6% do -2,9%).

Zapasy ropy naftowej w USA wg API wzrosły niespodziewanie w ubiegłym tygodniu o 1,25 mln baryłek (prognoza: -1 mln, poprzednio: 0,66 mln). Ropa brent i WTI odnotowują trzecią sesję wzrostów ( OIL: +0,8% ), natomiast kontrakty na NATGAS wydają się wpadać w konsolidację (-0,3%).

Dolar amerykański odnotowuje delikatną korektę wczorajszych wzrostów względem większości walut (USDIDX: -0,05%). Najsilniejszymi pozostają waluty Antypodów ( AUDUSD, NZDUSD: +0,4% ) oraz skorelowana z ropą korona norweska ( USDNOK: -0,1% ). EURUSD handluje na płasko (1,171).

Złoto odbija 0,4% po wczorajszej korekcie z rekordu wszechczasów do 3642 USD za uncję, na zielono również kontrakty na srebro (+0,5% do 41,07 USD za uncję).

