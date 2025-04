Poranna odprawa (11.04.2025)

Indeks dolara spadł poniżej 100 po raz pierwszy od lipca 2023 r. Frank szwajcarski osiągnął najwyższy poziom od dekady, podczas gdy jen umocnił się do najsilniejszego poziomu od września. Euro wzrosło do 1,13855 dolara, poziomu niewidzianego od lutego 2022 r.

Ropa kontynuuje spadkową tendencję. Brent spadł o 0,3% do 63,13 dolarów, a WTI o 0,5% do 60,11 dolarów, utrzymując się blisko czteroletnich minimów. Oba benchmarki zmierzają do drugiego z rzędu tygodniowego spadku o około 3,7% w obliczu rosnących obaw o popyt związanych z wojną handlową między USA a Chinami.