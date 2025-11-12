Poranna odprawa (12.11.2025)

- Futuresy na indeksy w USA odbijają po mieszanej sesji spowodowanej słabością akcji Nvidii.
- Ropa traci wraz z tym, jak Indie ograniczają zamówienia rosyjskiej ropy.
- Słabość jena generuje obawy o interwencję walutową.
-
Wall Street miało wczoraj mieszaną sesję wraz z tym jak 3-procentowy spadek na akcjach na Nvidii przekierował kapitał w stronę bardziej klasycznych spółek. Dow Jones zyskał blisko 1,2% i wybił nowy historyczny szczyt, podczas gdy Nasdaq zamknął się ze stratą (-0,3%).
-
Aktualnie kontrakty na kluczowe indeksy handlują na zielono, wsparte oczekiwaniami wobec głosowania w Izbie Reprezentantów USA nad projektem, który może zakończyć rekordowo długie zamknięcie rządu (US100: +0,3%, US500: +0,2%, EU50: +0,1%).
-
Najnowsze tygodniowe dane ADP wskazały na spadek liczby miejsc pracy o średnio 11 250 tygodniowo przez ostatnie cztery tygodnie, pomimo pozytywnego odczytu 2 tygodnie temu (wówczas: +14 250).
-
W rejonie Azji i Pacyfiku sentyment pozostaje mieszany. HK.cash i CNH.cash zyskują ok. 0,35-0,4% na fali odbicia spółek technologicznych i optymizmu w cyklicznych sektorach. JP225 z kolei handluje pod kreską, obciążony wyprzedażą akcji Softbanku, który sprzedał całość swoich udziałów w Nvidii.
-
Kontrakty na ropę Brent i WTI tracą ok. 0,3% po tym, jak większość indyjskich rafinerii wstrzymała zakupy rosyjskiej ropy na grudzień po amerykańskich sankcjach na Rosnieft i Łukoil. Zamówienia złożyły jedynie IOC i należąca częściowo do Rosnieftu Nayara Energy. IOC kupiło 3,5 mln baryłek od niesankcjonowanych dostawców i planuje zastąpić rosyjskie dostawy importem z Bliskiego Wschodu i USA.
-
Zdaniem A. Hausera z RBA skomentował, że bank centralny wciąż debatuję nad tym jak restrykcyjna powinna pozostać polityka monetarna w obliczu ostatniego odbicia inflacji w Australii. Z drugiej strony Hauser złagodził nieco jastrzębi ton słowami, iż “nie ma poziomu bezrobocia, który satysfakcjonowałby RBA”.
-
Na rynku forex: indeks dolara handluje na płasko po wczorajszym spadku o 0,2%; japoński jen kontynuuje spadki względem dolara, zbliżając się do psychologicznego poziomu 155, który budzi obawy o możliwą interwencję ze strony rządu Japonii. AUD pozostaje najsilniejszą walutą G10, wsparty jastrzębim RBA i ogólnym wzrostem apetytu na ryzyko (AUDUSD: +0,17%). EURUSD delikatnie pod kreską po wczorajszym wybiciu o 0,25%, aktualnie przy 1,158.
-
Złoto wymazuje wczorajsze wzrosty, tracąc 0,25% do 4116 USD za uncję, natomiast srebro zyskuje kolejne 0,5% do 51,53 USD za uncję.
-
Na kryptowalutach dominuje optymizm: Bitcoin zyskuje 0,47% do 103 570 USD, podobnie Ethereum (+0,5% do 3452 USD).
