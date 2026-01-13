Poranna odprawa (13.01.2026)

-
Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w umiarkowanych nastrojach. Indeksy z Chin notują 0,70-1,10% spadki, japoński indeks JP225 traci 0,80% australijski AU200.cash zyskuje 0,20%, a singapurski SG20cash zyskuje 0,25%.
-
Na rynku forex jedyną wyróżniającą się walutą jest jen japoński, który traci 0,50-0,7% w stosunku do reszty walut. USDJPY zyskuje 0,55% do 158,9000.
-
Jen japoński znalazł się ponownie pod silną presją po doniesieniach, że premier Sanae Takaichi przygotowuje się do rozwiązania izby niższej parlamentu już na początku okresu sesji legislacyjnej 23 stycznia. Otwiera to drogę do przyspieszonych wyborów potencjalnie 8 lub 15 lutego.
-
Spadki niwelują krótkotrwałe werbalne interwencje minister finansów Satsuki Katayamy, która poruszyła temat z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem.
-
Japońskie władze wydają się koncentrować mniej na konkretnych poziomach kursu, a bardziej na zapobieganiu spekulacyjnym ruchom, co na razie utrzymuje niskie ryzyko interwencji bezpośrednio na rynku walutowym.
-
Agencja Fitch Ratings podkreśliła, że niezależność Rezerwy Federalnej pozostaje kluczowym filarem wspierającym rating kredytowy USA AA+, wskazując ją jako krytyczne zabezpieczenie instytucjonalne.
-
Prezydent Donald Trump zapowiedział nałożenie 25% cła na każdy kraj prowadzący interesy z Iranem, ze skutkiem natychmiastowym.
-
Spekulacje koncentrują się na tym, czy groźby obejmą Chiny - jednego z największych partnerów handlowych Iranu.
-
Prezes Fed z Nowego Jorku John Williams stwierdził, że polityka pieniężna jest bliska neutralnej i dobrze pozycjonowana, bez pilnej potrzeby dalszych obniżek stóp. Oczekuje on powrotu inflacji do 2% do 2027 r. oraz broni obecnych ram działania i niezależności Fed.
-
Na rynku kryptowalut obserwujemy odbicie. Bitcoin zyskuje 0,90% do 91900 USD, Ethereum 1,11% do 3111 USD, a rynek pozostałych altcoinów zyskuje 0,50% do 880 mld USD.
