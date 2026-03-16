Kalendarz ekonomiczny: CPI z Kanady i produkcja przemysłowa w USA (16.03.2026)

Wojna w Iranie nie schodzi z uwagi inwestorów, zwłaszcza po najnowszych komentarzach Donalda Trumpa, który zaczął wywierać presję na innych członków NATO, aby Ci wsparli USA w konflikcie.

Obok monitorowania sytuacji w cieśninie Ormuz, kalendarz makro pozostaje ubogi, więc przy nadchodzącej serii decyzji banków centralnych na całym świecie zmienność powinna pozostać przytłumiona podczas dzisiejszej sesji.

W Polsce opublikowane zostaną dane o inflacji bazowej w styczniu, jednak ich znaczenie jest wyraźnie podkopane przez niewliczony efekt szoku cen energii.

Po drugiej stronie Atlantyku czeka nas z kolei odczyt CPI w Kanadzie. Dolar kanadyjski pozostaje wyraźnie wsparty cenami ropy, więc w obliczu danych pary walutowe z CAD mogą być dzisiaj jednymi z najbardziej zmiennych. W USA natomiast zostaną opublikowane dane z produkcji przemysłowej.

