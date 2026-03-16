Kalendarz ekonomiczny: CPI z Kanady i produkcja przemysłowa w USA (16.03.2026)

Wojna w Iranie nie schodzi z uwagi inwestorów, zwłaszcza po najnowszych komentarzach Donalda Trumpa, który zaczął wywierać presję na innych członków NATO, aby Ci wsparli USA w konflikcie.
Obok monitorowania sytuacji w cieśninie Ormuz, kalendarz makro pozostaje ubogi, więc przy nadchodzącej serii decyzji banków centralnych na całym świecie zmienność powinna pozostać przytłumiona podczas dzisiejszej sesji.
W Polsce opublikowane zostaną dane o inflacji bazowej w styczniu, jednak ich znaczenie jest wyraźnie podkopane przez niewliczony efekt szoku cen energii.
Po drugiej stronie Atlantyku czeka nas z kolei odczyt CPI w Kanadzie. Dolar kanadyjski pozostaje wyraźnie wsparty cenami ropy, więc w obliczu danych pary walutowe z CAD mogą być dzisiaj jednymi z najbardziej zmiennych. W USA natomiast zostaną opublikowane dane z produkcji przemysłowej.
Źródło: xStation5
Komentarz Giełdowy: Zapomnijmy o obniżkach. To już nie ten scenariusz
US Open: Wojenna niepewność i gorąca inflacja mrożą nastroje na Wall Street
Spadki na Wall Street 🚩 US30 traci blisko 1%
PILNE: Indeks cen producentów (PPI) w USA zaskakuje mocno w górę 🚨
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.