Mieszane dane JOLTS & Uniwersytetu Michigan

Oczekiwania inflacyjne oraz nastrój konsumentów wg. uniwersytetu Michigan (Marzec): 1-Rok: 3,4% (Oczekiwano: 3,6%; Poprzednio: 3,4%)

5-Letnie 3,2% (Oczekiwano: 3,4%; Poprzednio: 3,3%)

Oczekiwania konsumentów: 55,5 (Oczekiwano: 55; Poprzednio: 56,6)

Bieżące Oczekiwania: 57,8 (Oczekiwano: 54,9; Poprzednio: 56,6) Otwarte wakaty na rynku pracy USA (Styczeń): JOLTS: 6,946M (Oczekiwano: 6,760M; Poprzednio: 6,555M) Oczekiwania inflacyjne na spadły na przełomie lutego i marca, mimo widma kryzysu w cieśninie Hormuz, poprawiły się też sentymenty konsumentów. Nie jest to jednak dobra wiadomość. Spadek oczekiwań w obecnym kontekście gospodarczo rynkowym oznacza silne zacieśnianie się możliwości konsumentów. Jednocześnie odczyty nastroju mimo poprawy wciąż pozostają na poziomie wyraźnie recesyjnym. Podobnie wygląda rynek pracy. JOLTS wzrosły powyżej oczekiwań, do 6,9 miliona miejsc pracy. Jest to wzrost, i to istotnie powyżej oczekiwań. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to o 15% mniej niż jeszcze rok temu, a wskaźnik pozostaje w trendzie spadkowym od 2023 roku.

