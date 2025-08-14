Poranna odprawa (14.08.2025)

- Kontrakty na indeksy amerykańskie tracą w handlu przed otwarciem rynku USA i podobnie nieco słabsze sentymenty obserwujemy w Europie. Akcje Cisco (CSCO.US) niemal nie zareagowały na wyniki finansowe, które wsparła AI (8% wzrost przychodów r/r, poprawa marż)
- Inwestorzy skoncentrują się dziś na danych z brytyjskiego PKB i przemysłu (8:00), szacunkach PKB ze strefy euro (11:00), PPI i wnioskach o zasiłek z USA (14:30), oraz zmianie zapasów gazu w Stanach Zjednoczonych (16:30). Z kolei o 10:00 decyzję ws. stóp podejmie norweski bank centralny (prognoza to utrzymanie bez zmian 4.25%)
- Australijska waluta nieznacznie zyskuje po danych z rynku pracy. Stopa bezrobocia wyniosła 4,2%, zgodnie z prognozą i nieco mniej, niż 4,3%. Zmiana zatrudnienia wyniosła 24,5 tys. etatów wobec 25 tys. prognoz i 2 tys. poprzednio; stopa partycypacji minimalnie spadła do 67% wobec 67.1% prognoz i 67.1% oczekiwań
- Wśród azjatyckich indeksów dominując spadki, a kontrakty na Nikkei, jak i futures na chińskie benchmarki cofają się o prawie 1%
- Amerykański dolar dziś nieznacznie słabnie, a niewielkie wzrosty obserwujemy na rynku metali szlachetnych, gdzie złoto oscyluje przy 3358 USD
- Kontrakty na gaz ziemny rosną o 0,7%, przedłużając wczorajsze 'odreagowanie' olbrzymich spadków. Ropa naftowa nieznacznie traci
- Sentymenty rynku kryptowalut są bardzo optymistyczne; Ethereum wzrosło do 4740 USD, zbliżając się do historycznych szczytów, a Bitcoin notowany jest w okolicach 122 tys. USD
- Wczoraj akcje kryptowalutowej giełdy Bullish (BLSH.US) wzrosły prawie dwukrotnie na pierwszej sesji po IPO. Spółka orientuje się na obsługę instytucji i dużych klientów na rynku crypto
- Goldman Sachs oczekuje trzech obniżek stóp o 25 pb w USA; we wrześniu, październiku i grudniu. Kolejne dwa cięcia o 25 pb mają mieć miejsce w 2026, a stopa w USA docelowo znajdzie się na poziomie 3-3.25%
Źródło: xStation5
