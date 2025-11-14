Poranna odprawa (14.11.2025)

-
Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w negatywnych nastrojach, podążając za wyprzedażą podczas wczorajszej sesji na Wall Street. Chińskie indeksy notują przecenę rzędu 1,50-1,80%, Koreański KOSPI traci ponad 3,00%, a japoński JP225 spada 1,75%.
-
Najsłabszą walutą w pierwszej części dnia jest funt brytyjski, który traci po wstrzymaniu podwyżki podatku dochodowego.
-
Premier Keir Starmer i minister finansów Rachel Reeves zrezygnowali z planów podniesienia podatku dochodowego przed budżetem zaplanowanym na 26 listopada, pozostawiając lukę fiskalną w wysokości ok. 30 mld funtów.
-
Po drugiej stronie, wśród najbardziej zyskujących walut znajduje się dolar nowozelandzki.
-
Październikowy indeks PMI wzrósł do 51,4 (z 50,1), a RBNZ potwierdził złagodzenie ograniczeń dotyczących kredytów hipotecznych (LVR) od 1 grudnia.
-
Ropa WTI zyskuje 1,40% po ukraińskim ataku na rosyjski terminal. Atak drona uszkodził terminal naftowy w porcie Noworosyjsk, przez który przechodzi ok. 2,2 mln baryłek dziennie.
-
Wysoki urzędnik USA poinformował o postępach w kierunku obniżenia taryf na import ze Szwajcarii, oczekując na zatwierdzenie przez prezydenta Trumpa.
-
New York Times donosi, że administracja przygotowuje celowane wyłączenia z ceł, aby złagodzić inflację spożywczą. Jest to część działań rządu na rzecz obniżenia kosztów życia.
-
Ceny nowych mieszkań w Chinach spadły o 0,45% m/m, a mieszkań z rynku wtórnego o 0,66% m/m. Wieloletni spadek hamuje konsumpcję. Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 4,9% r/r (poniżej prognoz), sprzedaż detaliczna o 2,9%, inwestycje w środki trwałe spadły o 1,7% YTD, a bezrobocie utrzymało się na poziomie 5,1%.
-
PBoC ustalił kurs fixing USDCNY na najwyższym poziomie od października 2024 r.
-
Nowa umowa między USA a Korea Południowa obejmuje znaczne cięcia ceł oraz duże inwestycje koreańskie. Seul zapowiedział działania stabilizujące wona po jego spadku do najniższego poziomu od 7 miesięcy. Nie brakuje spekulacji o interwencji walutowej.
-
Amazon i Microsoft poparły ustawę Gain AI Act — przepisy ograniczające eksport zaawansowanych chipów Nvidii do Chin.
-
Rynek kryptowalut kontynuował spadki, podążając za szerszym risk-off oraz negatywnymi nagłówkami politycznymi. Bitcoin spadł do najniższych poziomów od maja 2025 roku d blisko 96000 USD.
