Przegląd rynkowy: Europa próbuje się podnieść w nadziei na odblokowanie Ormuz 🚢

Rynki i spółki: Indeksy odrabiają straty w nadziei na potencjalny powrót ruchu w cieśninie Ormuz po tym jak pierwszy nieirański tankowiec należący do pakistańskiej firmy National Shipping Corp. przedostał się przez cieśninę pomimo podwyższonego zagrożenia.

W Europie odbiciu przewodzi niemiecki DAX (DE40: +1,1%), głównie za sprawą skoku na akcjach Commerzbanku (+6,6%) po złożeniu przez włoski UniCredit nowej oferty przejęcia. Niewiele mniej zyskują giełdy w Amsterdamie (NED25: +1%) i Londynie (UK100: +0,9%). Rynki wschodzące, w tym Polska, wciąż pozostają z tyłu (W20: +0,2%).

Wśród sektorów ponownie dominują spółki naftowe, wsparte Brentem powyżej 100 USD za baryłkę (Shell +1,3%, BP +0,6%, Orlen: +0,25%). Zyski przeważają również na bankach oraz spółkach z sektora nieruchomości, które mogą zyskać na potencjalnych podwyżkach stóp procentowych w strefie euro.

UniCredit ogłosił zamiar przejęcia wszystkich akcji Commerzbanku (aktualnie kontroluje 30% udziałów), co oznaczałoby potężną konsolidację w europejskim sektorze bankowym. Zarząd Commerzbanku ofertę jednak skrytykował, wskazując na brak premii dla akcjonariuszy oraz niewystarczające warunki transakcji. Prezes Bettina Orlopp podkreśliła przywiązanie do strategii niezależności. Commerzbank, będący właścicielem polskiego mBanku, zapowiedział dokładną analizę dokumentacji po jej publikacji.

Bayer zyskują blisko 5% po podniesieniu rekomendacji przez UBS do „kupuj”. Analitycy liczą na ugodę w sprawie glifosatu i silną sprzedaż leków Nubeqa oraz Kerendia.

Presja wzrostowa z początku sesji na ropie nieco osłabła, a kontrakty na brent i WTI przeszły do spadków (kolejno: -1,4% do 102 USD, 3,5% do 95 USD).

Indeks dolara przeszedł do wyraźnej defensywy (USDIDX: -0,35%), wskazując na poprawę nastrojów i wzrost apetytu na ryzyko na globalnych rynkach finansowych. AUD i NZD zyskują względem USD ok. 0,9%. EURUSD odbija 0,4% do 1,148. Zmienność na spółkach indeksu Stoxx 600. Źródło: Bloomberg Finance LP Gospodarka i geopolityka: W lutym 2026 r. inflacja bazowa (bez żywności i energii) spowolniła do 2,5% r/r, przy głównym wskaźniku CPI na poziomie 2,1%. Wszystkie miary inflacji bazowej NBP zanotowały spadki względem stycznia, co wskazuje na słabnącą presję cenową w segmentach zależnych od polityki pieniężnej. Dane nie uwzględniają ostatniego szoku cen energii.

Donald Trump naciska na sojuszników z NATO i Chiny, aby wsparły ochronę Cieśniny Ormuz. Ostrzegł, że bierność członków NATO zagraża przyszłości paktu. USA planują powołanie koalicji eskortującej tankowce, by zabezpieczyć światowe dostawy energii, podczas gdy ceny ropy pozostają wysokie przez trwający konflikt z Iranem.

Iran twierdzi, że Cieśnina Ormuz jest zamknięta wyłącznie dla USA, Izraela i ich sojuszników. Podczas konferencji prasowej w Teheranie irański minister spraw zagranicznych, Abbas Araghchi, poinformował dziennikarzy, że Cieśnina Ormuz jest odcięta jedynie dla jednostek należących do USA, Izraela oraz ich sojuszników. „Z naszej perspektywy pozostaje ona otwarta. Jest zamknięta tylko dla naszych wrogów, dla tych, którzy dokonali niesprawiedliwej agresji na nasz kraj oraz dla ich sprzymierzeńców”.

Chiński negocjator handlowy Li o rozmowach z USA: Rozmawiano o możliwym przedłużeniu zawieszenia ceł oraz innych kwestiach. Negocjacje mają trwać dalej.

Inflacja w Kanadzie spowolniła w lutym do 1,8% (z 2,3% w styczniu), głównie przez efekt bazy po zakończeniu ulg podatkowych w 2025 r. Spadły ceny żywności i benzyny (r/r), choć paliwa zdrożały w ujęciu miesięcznym o 3,6% przez konflikt w Iranie. Trend spadkowy utrzymuje się od grudnia. Indeks dolara koryguje dzisiaj wraz z ropą. Źródło: xStation5

