Poranna odprawa (16.09.2024)

Zmienność na rynkach akcji podczas sesji w regionie Azji i Pacyfiku jest ograniczona z powodu święta w Japonii i Chinach. Japońskie rynki są dziś zamknięte z powodu Dnia Szacunku dla Osób Starszych. Natomiast Chińskie rynki pozostaną zamknięte do jutra z powodu Festiwalu Środka Jesieni.

Zmiany na kontraktach ograniczają się do +/- 0,30%. Rynek w Chinach jest notowany płasko między -0,10% a 0,10%. Japoński indeks Nikkei 225 traci 0,15%, a kontrakty na indeks w Singapurze SG20cash są notowane niżej o 0,30%.

Kontrakty futures na europejskie indeksy wskazują na płaskie otwarcie sesji kasowej. DAX zyskuje 0,10% do 18720 punktów, a UK100 traci 0,10% do 8280 punktów.

Notowania kontraktów na indeksy w USA są podobnie mało zmienne oprócz indeksu US2000 odzwierciedlającego spółki o małej kapitalizacji. US2000 zyskuje 0,50% do 2200 punktów, a wzrosty są wspierane zbliżającymi się obniżkami stóp procentowych przez Fed w tym tygodniu.

Historycznie to właśnie indeks małych spółek radził sobie najlepiej w momencie rozpoczęcia luzowania polityki monetarnej w USA. Małe spółki są bardziej wrażliwe na restrykcyjną politykę, dlatego początek obniżek rozbudza nadzieje inwestorów.

Zmienność na rynk forex jest równie niska z wyjątkiem dolara amerykańskiego. Indeks USDIDX traci 0,25% do 100,5000 punktów i ponownie testuje dolnego ograniczenie kanały konsolidacyjnego ostatnich dwóch lat. Cięcie stóp procentowych przez Fed oraz komunikacja Jerome Powella podczas konferencji mogą być katalizatorem do dalszego trendu spadkowego na USD.

Złoto wybija nowe ATH na poziomie 2588 USD za uncję zyskując 0,25% w dniu dzisiejszym. Analitycy UBS potwierdzili swoje optymistyczne prognozy dotyczące złota, wskazując na potencjał wzrostów do 2700 USD do połowy 2025 roku.

W sobotę Chiny opublikowały bardzo słaby zestaw danych z gospodarki. Poznaliśmy m.in. dane o bezrobociu, produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Dane okazały się słabe pogłębiając odczyty z lipca. Wzrost produkcji przemysłowej w Chinach spowolnił do najniższego poziomu od pięciu miesięcy w sierpniu, podczas gdy sprzedaż detaliczna i ceny nowych domów podtrzymały spadki.

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 4,5% rok do roku, spowalniając z tempa 5,1% w lipcu i oznaczając najwolniejszy wzrost od marca (oczekiwania 4,8%). Sprzedaż detaliczna, kluczowy wskaźnik konsumpcji, wzrosła w sierpniu tylko o 2,1% pomimo letniego szczytu podróży, spowalniając z 2,7% wzrostu w lipcu (oczekiwania 2,5%).

W niedzielę doszło prawdopodobnie do drugiej próby zamachu na życie Donalda Trumpa. Do incydentu doszło około godziny 14:00 czasu lokalnego, gdy agenci Secret Service USA namierzyli potencjalnego zamachowca, który celował bronią palną w grającego na polu golfowym Donalda Trumpa. Zostały oddane strzały w kierunku zamachowca, który następnie porzucił karabin wraz z dwoma plecakami, lunetą używaną do celowania i kamerą GoPro i uciekł SUV-em. Zamachowiec został aresztowany. FBI ogłosiło, że traktuje incydent na polu golfowym Trumpa jako „próbę zamachu” na byłego prezydenta.