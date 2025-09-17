Poranna odprawa (17.09.2025)

Kontrakty na główne indeksy w USA i Europie wciąż znajdują się pod presją, która zakończyła wczoraj globalną serię wzrostów, wskazując na to, że inwestorzy wstrzymują oddech przed dzisiejszą decyzją Fed ( US500: -0,05%, EU50 na płasko ).

Ursula von der Leyen rozmawiała wczoraj z Donaldem Trumpem na temat zwiększenia ekonomicznej presji na Rosję, której “gospodarkę wspierają wpływy ze sprzedaży paliw kopalnych”. Komisja Europejska przygotowuje aktualnie 19. pakiet sankcji, który zakłada między innymi szybsze wycofanie się z wszelkich zakupów rosyjskich surowców energetycznych.

Donald Trump złożył pozew przeciwko The New York Times na kwotę 15 miliardów dolarów, oskarżając gazetę o zniesławienie, „przemysłową skalę” oszczerstw i ingerencję w wybory 2024.

Sentyment w rejonie Azji i Pacyfiku jest mieszany. W Chinach obserwujemy kontynuację wzrostów ( CHN.cash: +1,4%, HK.cash: +1,1% ), która wyniosła indeks HSCEI na najwyższy poziom od 4 lat. Wsparty danymi z handlu japoński Nikkei ( JP225 ) wybił nowy rekord, z którego jednak się cofnął, handlując aktualnie na płasko. AU200.cash traci 0,3%.

Spadek eksportu w Japonii okazał się dużo słabszy niż oczekiwano (-0,1% r/r, prognoza -1,9%, poprzednio -2,6%), głównie dzięki silnemu odbiciu dostaw w Azji (+1,7%) i Europie (+7,7%), które pomogły zrównoważyć spadek wartości handlu z USA (-13,8% r/r). Dostawy samochodów do USA trwają w zapaści (-28,3%, poprzednio: -28,4%).

Deficyt na rachunku obrotów bieżących w Nowej Zelandii wyniósł w II kwartale 3,4 mld dolarów, 702 mln mniej niż w poprzednim kwartale. Za poprawę odpowiadał przede wszystkim spadek deficytu salda dochodów pierwotnych, który nadrobił spadki w eksporcie dóbr i usług.

Indeks zaufania konsumentów Nowej Zelandii spadł z 91,2 do 90,9 w reakcji na wciąż rosnące koszty życia (m.in. inflacja żywności).

Zmienność na rynku forex jest bardzo przytłumiona, odzwierciedlając napięcie przed decyzją Fed. Dolar nieśmiało odbija po zejściu do rekordowych minimów ( USDIDX : +0,1%). Najsłabszy jest aktualnie frank szwajcarski ( USDCHF : +0,15%) oraz waluty Antypodów, które kończą ostatnią serię wzrostów ( AUDUSD , NZDUSD : -0,1%). Funt i jen na płasko. EURUSD traci 0,05% do 1,186.

Metale szlachetne odnotowują pierwszą wyraźną korektę od tygodnia. Złoto cofa się 0,3% do 3680 USD za uncję , natomiast srebro traci 1,3% do 41,94 USD za uncję. Na czerwono również pallad (-0,4%).

Ropa brent i WTI hamują 3-dniową serię wzorstów (OIL: -0,2%, OIL.WTI: -0,7% po rolowaniu), z kolei NATGAS handluje na płasko po wczorajszym skoku zmienności.

