Puls GPW: Indeksy rosną w oczekiwaniu na RPP

- RPP rozpoczyna swoje posiedzenie
- Stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła
- Niemiecki przemysł z trudnościami
- RPP rozpoczyna swoje posiedzenie
- Stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła
- Niemiecki przemysł z trudnościami
Do południa indeksy na warszawskim parkiecie rosną w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Najważniejszy polski indeks WIG20 zyskuje blisko 0,9%. Podobnie zachowuje się szeroki rynek, który rośnie o ponad 0,4%. Gorzej radzą sobie mniejsze indeksy - mWIG40 utrzymuje się blisko wczorajszego poziomu, natomiast sWIG80 traci ponad 0,2%.
Dziś rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Polski rynek finansowy z dużym zainteresowaniem oczekuje decyzji dotyczącej poziomu stóp procentowych. Obrady potrwają do środy, kiedy poznamy oficjalne postanowienia oraz komunikat z posiedzenia. Rynek zakłada, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie 4,75%, choć nie brakuje spekulacji o możliwej niewielkiej obniżce. Jednak głównym scenariuszem pozostaje utrzymanie obecnego poziomu, przede wszystkim ze względu na niepewność dotyczącą dalszych kierunków inflacji.
We wrześniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce wzrosła o 0,1 punktu procentowego, do poziomu 5,6%, a jednocześnie zwiększyła się liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy. Mimo większej liczby dostępnych miejsc zatrudnienia, bezrobocie nieznacznie wzrosło, co może wskazywać na problemy z dopasowaniem kwalifikacji pracowników do wymagań rynku lub inne strukturalne wyzwania na rynku pracy.
W sierpniu 2025 roku niemiecki przemysł doświadczył kolejnego miesiąca spadku zamówień, co jest kontynuacją negatywnego trendu trwającego już cztery miesiące. Pomimo wzrostu zamówień na rynku krajowym, zmniejszył się popyt ze strony klientów zagranicznych, co wpłynęło na całkowity wynik. Jednak w ujęciu rocznym widoczne są pewne oznaki poprawy, sugerujące, że sytuacja powoli się stabilizuje i spadki zaczynają się zatrzymywać.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Notowania indeksu WIG20 oscylują wokół kluczowego poziomu 2900 punktów w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ewentualna obniżka stóp procentowych byłaby silnym impulsem wzrostowym, który mógłby przełamać tę barierę i zainicjować dynamiczny ruch w kierunku poziomu 3000 punktów, zwiększając apetyt inwestorów na ryzyko i napędzając dalsze wzrosty na giełdzie.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
Orlen(PKN.PL) otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 1,2 miliarda złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną wykorzystane na rozwój infrastruktury związanej z wodorem, w tym budowę elektrolizerów do produkcji zielonego wodoru oraz rozbudowę sieci dystrybucji tego paliwa. Projekt ma na celu zwiększenie krajowej produkcji wodoru oraz umocnienie pozycji Polski w europejskim rynku tego surowca. Inwestycje wpisują się w długoterminową strategię Orlenu, mającą na celu transformację energetyczną i redukcję emisji w sektorze przemysłowym.
US OPEN: Wall Street nie boi się zamknięcia rządu 📈💲
RPP ponownie zaskakuje i tnie stopy! Złoty nieco słabszy
PILNE: RPP tnie stopy procentowe! Złoty słabszy po decyzji
Wykres dnia: EURUSD (08.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.