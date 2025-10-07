Puls GPW: Indeksy rosną w oczekiwaniu na RPP

Do południa indeksy na warszawskim parkiecie rosną w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Najważniejszy polski indeks WIG20 zyskuje blisko 0,9%. Podobnie zachowuje się szeroki rynek, który rośnie o ponad 0,4%. Gorzej radzą sobie mniejsze indeksy - mWIG40 utrzymuje się blisko wczorajszego poziomu, natomiast sWIG80 traci ponad 0,2%.

Dziś rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Polski rynek finansowy z dużym zainteresowaniem oczekuje decyzji dotyczącej poziomu stóp procentowych. Obrady potrwają do środy, kiedy poznamy oficjalne postanowienia oraz komunikat z posiedzenia. Rynek zakłada, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie 4,75%, choć nie brakuje spekulacji o możliwej niewielkiej obniżce. Jednak głównym scenariuszem pozostaje utrzymanie obecnego poziomu, przede wszystkim ze względu na niepewność dotyczącą dalszych kierunków inflacji.

We wrześniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce wzrosła o 0,1 punktu procentowego, do poziomu 5,6%, a jednocześnie zwiększyła się liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy. Mimo większej liczby dostępnych miejsc zatrudnienia, bezrobocie nieznacznie wzrosło, co może wskazywać na problemy z dopasowaniem kwalifikacji pracowników do wymagań rynku lub inne strukturalne wyzwania na rynku pracy.

W sierpniu 2025 roku niemiecki przemysł doświadczył kolejnego miesiąca spadku zamówień, co jest kontynuacją negatywnego trendu trwającego już cztery miesiące. Pomimo wzrostu zamówień na rynku krajowym, zmniejszył się popyt ze strony klientów zagranicznych, co wpłynęło na całkowity wynik. Jednak w ujęciu rocznym widoczne są pewne oznaki poprawy, sugerujące, że sytuacja powoli się stabilizuje i spadki zaczynają się zatrzymywać.

Notowania indeksu WIG20 oscylują wokół kluczowego poziomu 2900 punktów w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ewentualna obniżka stóp procentowych byłaby silnym impulsem wzrostowym, który mógłby przełamać tę barierę i zainicjować dynamiczny ruch w kierunku poziomu 3000 punktów, zwiększając apetyt inwestorów na ryzyko i napędzając dalsze wzrosty na giełdzie.

