Poranna odprawa (17.10.2024)

Najmocniejszą walutą w pierwszej części dnia jest dolar australijskich, który zyskuje po niższych danych o stopie bezrobocia. AUDUSD zyskuje 0,40% do 0,66940. Z kolei najsłabszą walutą jest frank szwajcarski, który traci między 0,2-0,4% w stosunku do pozostałych walut. Zmienność na rynku forex nie jest znaczącą.

Zatrudnienie w Australii we wrześniu po raz szósty z rzędu przekroczyło prognozy i osiągnęło najwyższy wzrost od lutego 2024 roku. We wrześniu liczba zatrudnionych wzrosła o 64,1 tys., a oczekiwania wynosiły 25,2 tys. Stopa bezrobocia wypadła nieco poniżej oczekiwań na poziomie 4,1% wobec 4,2% prognozy i 4,2% poprzednio.

Dzisiaj poznaliśmy również dane o bilansie hadlowym z Japoniii. Japonia odnotowała deficyt handlowy w wysokości 294,3 mld jenów (2 mld USD) we wrześniu. Eksport we wrześniu spadł o 1,7% r/r, wobec oczekiwań wzrostu na poziomie 0,50%. Import wzrósł o 2,1% r/r, a oczekiwania analityków wskazywały na wzrost o 3,2% r/r.

Chiny poinformowały w czwartek o nowym programie stymulacyjnym dla rynku nieruchomości. Podczas briefingu minister mieszkalnictwa Ni Hong powiedział, że Chiny rozszerzą whitelist projektów nieruchomościowych i przyspieszą udzielanie kredytów bankowych na te niedokończone inwestycje do 4 bln juanów (561,8 mld USD) do końca roku. Łącznie 2,23 bln juanów zostało już zatwierdzonych jako pożyczki dla deweloperów, a liczba ta ma się podwoić do 4 bilionów juanów do końca 2024 roku.