Poranna odprawa (18.08.2025)

Po piątkowej korekcie na Wall Street (S&P 500: -0,3%, Nasdaq: -0,4%, Russell 2000: -0,55%, DJIA: +0,1%), kontrakty na indeksy w UE i USA rozpoczynają tydzień umiarkowanym optymizmem ( US500 : +0,1%, EU50 : +0,1%).

Spotkanie między Trumpem a Putinem nie przyniosło przełomu dla wojny w Ukrainie. Źródła podają, że Putin domaga się pełnej kontroli nad obwodem donieckim i ługańskim w zamian za “zgodę” na gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy na wzór NATO. Zdaniem Trumpa “Zelensky, jeśli chce, może zakończyć wojnę natychmiast lub kontynuować walkę”.

Rynek żyje już zaplanowanym na dzisiaj spotkaniem na linii Trump-Zelensky. Prezydentowi Ukrainy mają towarzyszyć w Białym Domu liderzy państw europejskich, aby zapobiec powtórce pełnego napięć spotkania z lutego.

Doradca handlowy Białego Domu Peter Navarro skrytykował Indie za import rosyjskiej ropy, twierdząc że państwo powinno zachowywać się bardziej jak strategiczny partner USA.

W rejonie Azji i Pacyfiku dominuje optymizm napędzany głównie decyzją Trumpa o wstrzymaniu się z podwyżką ceł na Chiny za import rosyjskiej ropy. Największe wzrosty obserwujemy w Indiach (Nifty 50: +1,1%) po tym jak premier Modi zapowiedział obniżki podatków konsumpcyjnych. Dominują producenci aut i elektroniki. Na zielono handluje chiński HSCEI ( CHN.cash :+1%), Hans Seng ( HK.cash : +0,75%), japoński Nikkei 225 ( JP225 : +0,7%) oraz australijski S&P ASX 200 ( AU200.cash : +0,6%).

Na rynku forex zmienność jest wciąż dość ograniczona. Największe ruchy obserwujemy na walutach Antypodów ( AUDUSD : +0,2%, NZDUSD : +0,3%), które odbijają bo spadku niepewności związanej ze szczytem Trump-Putin oraz decyzji celnej ws. Chin. NZD dodatkowo wspierają oczekiwania umiarkowanej obniżki stóp procentowych w środę (25 pb). Indeks dolara ( USDIDX ) oraz EURUSD (1,17) handlują na płasko, natomiast najgorzej radzi sobie japoński jen ( USDJPY : +0,15%).

Na kontraktach na ropie wciąż obserwujemy presję spadkową ( OIL : -0,3%, OIL.WTI : -0,35%), choć cena nadrobiła już część spadków z początku sesji.

Złoto zyskuje 0,35% do 3345 USD za uncję, natomiast srebro 0,15% do 38,06 USD za uncję.

Na kryptowalutach wciąż dominują spadki: Bitcoin schodzi 1,9% do 115 450 USD, Ethereum osuwa się 3,9% do 4295 USD.

