Poranna odprawa (18.09.2025)

- Wczoraj Fed nie zaskoczył rynków decyzją, obniżając stopy o 25 punktów bazowych. Projekcje nie uległy większym zmiano; bank nadal oczekuje inflacji w okolicach 3% zarówno w tym, jak i przyszłych latach. Prognoza PKB USA została zrewidowana nieznacznie w górę
- Powell podkreślił, że rynek pracy zauważalnie słabnie, czemu Fed nie będzie przyglądał się biernie. Wskazał jednak, że nie zamierza przesadnie spieszyć się z luzowaniem polityki. Rynek wycenia kolejne 50 pb cięć w tym roku i 25 pb w roku przyszłym.
- Kontrakty na indeksy amerykańskie notują wzrosty po rolowaniach i wczoraj umiarkowanie optymistycznie zareagowały na komentarze Powella, jak i decyzję Fedu. Eurodolar cofa się z okolic 1.19 i traci po wczorajszym przemówieniu do 1.178, a Bitcoin rośnie powyżej 117 tys. USD.
- Dziś najważniejszymi wydarzeniami makro będą decyzja Anglii o 13:00, oraz dane z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy o 14:30 (wnioski o zasiłek); o tej samej godzinie, opublikowany zostanie też indeks Philly Fed. Poza tym, po sesji w USA wyniki przedstawi gigant logistyczny FedEx, którego akcje w ostatnich kilku kwartałach radzą sobie bardzo słabo.
- Zmienność na rynku towarów rolnych i energetycznych jest dziś w godzinach porannych bardzo ograniczona. Metale szlachetne radzą sobie wyraźnie słabiej na fali 'realizacji zysków'. Srebro traci prawie 1%
- Para AUDUSD radzi sobie bardzo słabo, spadając ponad 0,4% po danych z australijskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia bez zmian i zgodnie z prognozą wyniosła 4,2% ale zmiana zatrudnienia wskazała spadek o 5,4 tys. etatów w sierpniu, wobec 21 tys. etatów wzrostu szacowanego przez rynek i 24,5 tys. wzrostu poprzednio.
