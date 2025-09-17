Podsumowanie dnia - Fed w końcu tnie stopy procentowe, ale nie gwarantuje kolejnych ruchów💲🎙️

Fed decyduje się dzisiaj na cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych do 4,25%, zgodnie z oczekiwaniami. Decyzja została podjęta niemal jednogłośnie, jedynie Miran (nowopowołany przez Trumpa członek FOMC) głosował za obniżką o 50 punktów bazowych.

Reakcja rynku była początkowo optymistyczna. Obserwowaliśmy osłabienie dolara oraz istotny wzrost kontraktu US2000 na mniejsze spółki. Jednak podczas konferencji prasowej Powell starał się ostudzić emocje inwestorów i podkreślił zależność Fed-u od danych. Dodał również, że Fed nie musi kontynuować dalszych obniżek.

9 z 19 członków FOMC wskazuje na obniżkę o 50 punktów bazowych w tym roku, 2 widzi jedną obniżkę, jeden członek (prawdopodobnie Miran) widzi w tym roku spadek stóp poniżej 3%, reszta nie widzi obniżek.

Fed w projekcjach makroekonomicznych wskazuje na nieco wyższy wzrost gospodarczy w 2025 i kolejnych latach. Widzi obniżenie stopy bezrobocia w przyszłym roku i nie widzi większego ryzyka inflacyjnego w tym roku. Fed podkreśla jednak, że rynek pracy wyraźnie się osłabił i było zasadne, aby obniżyć stopy procentowe

Rynek w trakcie konferencji jest bardzo zmienny. Na godzinę 21:10 US500 notuje przecenę na poziomie 0,10%, US100 traci 0,15%, a US2000 rośnie o 0,5%, choć wcześniej rósł o ponad 1% w oczekiwaniu na kolejne obniżki stóp procentowych. Dolar odbija 0,30%.

EURUSD rośnie do 1,19 po samej decyzji, ale później spada nawet poniżej 1,1820 w trakcie konferencji Powella

Po mocnych spadkach na europejskim rynku akcji podczas wczorajszej sesji, dzisiaj było widać próby odbicia, ale ostatecznie większość kontraktów zanotowała niewielkie spadki. DE40 znajduje się na zero, choć większe spadki było widać we Francji, gdzie FRA40 zniżkował aż o 0,5%, czy we Włoszech, gdzie spadki przekroczyły ponad 1,3%.

Sprzedaż iPhone’ów Apple (AAPL.US) w Chinach w lipcu i sierpniu spadła o 6% r/r, co było głębszym osłabieniem niż średnia przed premierą nowego modelu. Cały chiński rynek smartfonów skurczył się w tym okresie o 2% mimo rządowych subsydiów wspierających konsumpcję.

Rynek nieruchomości w USA nadal pozostaje pod presją. Dzisiejszy raport za sierpień pokazał dane niższe od oczekiwań oraz znacznie niższe niż te miesiąc wcześniej. We wrześniu wydano 1307k pozwoleń na budowę (oczekiwane: 1365k; poprzednie: 1428k ) oraz rozpoczęto 1312k budów (oczekiwane: 1370k; poprzednie: 1362k ).

Powodem presji jest wysoki poziom stóp procentowych i kosztów finansowania, co przekłada się na mniejszą skłonność do nowych inwestycji mieszkaniowych.

Zapasy ropy naftowej w USA niespodziewanie spadają aż o 9,28 mln brk, podczas gdy oczekiwano spadku na poziomie zaledwie 1,6 mln brk. Raport API pokazał spadek na poziomie ponad 3 mln brk na dzień. Mocno spadają również zapasy benzyny o 2,35 mln brk, natomiast zapasy destylatów rosną o 4,05 mln brk

Ceny ropy naftowej traci podczas dzisiejszej sesji, redukując wczorajsze silne wzrosty. Ropa WTI znajduje sie nieco poniżej 64 USD za baryłkę. Ostatnie wzrosty motywowane są wzrostem obaw o dostępną podaż z Rosji

Pomimo początkowej pozytywnej reakcji na Fed, złoto traci nieco poniżej 1%, notując poziomy poniżej 3660 USD za uncję

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii wypada za sierpień na poziomie 3,8% r/r, zgodnie z oczekiwaniami. Inflacja bazowa spada do 3,6% r/r, zgodnie z oczekiwaniami. Jutro nie oczekuje się, aby Bank Anglii obniżył stopy procentowe. Niemniej rynek widzi obniżkę do końca tego roku. GBPUSD kontynuował dzisiaj wzrosty, nawet pomimo mocniejszego dolara amerykańskiego na rynku

Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami tnie stopy procentowe o 25 pb do poziomu 2,5%. Decyzja ta została podjęta w związku z ostatnim spadkiem inflacji oraz pogorszeniem się perspektyw gospodarczych w związku z wojną handlową. Kolejne decyzje o obniżkach nie są takie pewne. USDCAD wyraźnie odbijał podczas ostatniej sesji, po dwóch silnych dniach spadkowych

Nvidia traci na wartości ponad 3% ze względu na chiński ban kupowania przez lokalne firmy technologiczne chipów z tej firmy.

Jednocześnie chińskie akcje wyraźnie zyskują ze względu na oczekiwania sporych inwestycji w dziedzinie AI. Indeksy HK.cash i CHN.cash rosną do najwyższych poziomów od 2021 roku. Inwestycje kapitałowe w dziedzinie AI mają sięgnąć w tym roku niemal 100 mld USD i są związane nie tylko z wydatkami państwowymi, ale również z prywatnymi spółkami jak Alibaba czy Tencent

Kontrakty terminowe na kawę Arabica na ICE (COFFEE) tracą dzisiaj 7,50% po zmianie prognoz pogodowych w Brazylii, cofając się z lokalnych szczytów. Prognozy dla Brazylii wskazują na więcej opadów w przyszłym tygodniu, co łagodzi obawy o suszę.