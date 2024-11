Poranna odprawa (18.11.2024)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku są notowane głównie wyżej. Indeksy z Chin zyskują między 0,30-0,60%. Japoński indeks Nikkei 225 rośnie 0,50% do 38200 punktów, a kontrakty na indeks w Singapurze SG20cash zyskują 0,12%.

Na rynku forex zmiany w pierwszej części dnia są nieznaczne. Indeks dolara USDIDX traci 0,10% do 106,6000 punktów. Jedną z mocniejszych walut pozostaje dzisiaj funt brytyjski zyskując ok 0,2%.

Gubernator Banku Japonii Kazuo Ueda podczas wywiadu powiedział, że gospodarka kraju robi postępy w osiąganiu trwałej inflacji opartej na płacach. Ueda nie odniósł się jednak do potencjalnej decyzji BOJ podczas spotkania w sprawie stóp procentowych w przyszłym miesiącu.

Ueda powtórzył gotowość BOJ do dalszego zwiększania kosztów pożyczek, jeśli gospodarka będzie zachowywać się zgodnie z jego prognozami. Gubernator zasygnalizował, że warunki krajowe do kolejnej podwyżki stóp procentowych stają się coraz lepsze.

Po przemówieniu Uedy jen japoński lekko się osłabił, jednak straty został potem wymazana i obecnie USDJPY traci 0,10% do 154,4000.

Goldman Sachs podtrzymał swój cel dla złota na poziomie 3000 USD za uncję do grudnia 2025 roku. Według banku głównymi katalizatorami do wzrostu pozostanie wysoki popyt ze strony banków centralnych, przepływy do funduszy giełdowych oraz obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.