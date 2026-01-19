Poranna odprawa (19.01.2026)

Prezydent Donald Trump ogłosił nowe cła na kraje europejskie oraz Wielką Brytanię, które mają wejść w życie 1 lutego 2026 r. na poziomie 10%, a następnie wzrosnąć do 25% od 1 czerwca, jeśli USA nie uzyskają zgody na zakup Grenlandii.

Lista krajów objętych cłami obejmuje Danię, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Szwecję, Holandię i Finlandię, a cała inicjatywa została przedstawiona jako żądanie motywowane względami bezpieczeństwa narodowego.

Europa i Wielka Brytania natychmiast zapowiedziały działania odwetowe, jednocześnie sygnalizując gotowość do negocjacji przed faktycznym wejściem ceł w życie.

Unia Europejska przygotowuje się do przywrócenia pakietu ceł odwetowych o wartości 93 mld euro na towary z USA, który został zawieszony w ubiegłym roku i może automatycznie powrócić 6 lutego, jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem.

Liderzy UE zmierzają w kierunku nadzwyczajnego szczytu, aby skoordynować wspólną odpowiedź oraz okazać wsparcie Danii i Grenlandii.

Rynki giełdowe w dniu dzisiejszym w USA pozostaną zamknięte z powodu święta Martina Luthera Kinga.

Dolar amerykański początkowo się umocnił, jednak w pełni oddał zyski wobec EUR, GBP, AUD i NZD, co odzwierciedla sceptycyzm rynku co do realnej egzekucji ceł.

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy oraz obligacje skarbowe USA otworzyły się luką spadkową i pozostały pod presją, odzwierciedlając rosnącą niepewność geopolityczną i handlową.

Europejskie kontrakty terminowe na akcje również notują spadki przekraczające 1,00%.

Złoto wybiło nowy historyczny szczyt powyżej 4 670 USD. Srebro odbija 4,70% do 93,300 USD.

Zamówienia na maszyny w Japonii spadły w listopadzie o 11% m/m, ponad dwukrotnie więcej niż oczekiwano, sygnalizując słabą dynamikę inwestycji.

Wzrost PKB w Chinach w IV kwartale spowolnił do 4,5% r/r, co jest najsłabszym tempem od ponownego otwarcia gospodarki, choć wzrost za cały 2025 r. osiągnął cel 5%.

Silny eksport kompensował słabość popytu krajowego, jednak sprzedaż detaliczna (0,9% r/r) oraz inwestycje (-3,8% r/r) rozczarowały.

Ceny nowych domów w Chinach spadły w grudniu o 0,4% m/m i 2,7% r/r, co stanowi najgłębszy spadek roczny od pięciu miesięcy. Inwestycje w nieruchomości pozostają silnie ujemne (-17,2% r/r), nadal obciążając zaufanie.

Kryptowaluty notują mocniejsze cofnięcie napędzane odpływem kapitału od ryzykownych pozycji, a także opóźnieniem amerykańskiego procesu regulującego rynek - Clarity Act.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.