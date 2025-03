Poranna odprawa (19.03.2025)

Rynki z regionu Azji i Pacyfiku kończą dzień na lekkim plus, jednak zmiany nie są znaczące. Indeksy akcji w Chinach zyskuję między 0,10-0,30%. Japoński indeks JP225 nie notuje większych zmian (-0,04%). Natomiast australijski AU200cash zyskuje 0,20%.

Na rynku forex zmienność jest również niska. Indeks dolara USD zyskuje 0,20%, EURUSD traci 0,17%. Rynki czekają dzisiaj na decyzję FOMC i konferencję Jerome’a Powella. Będzie to kluczowe wydarzenie dnia oraz tygodnia.

Bank Japonii (BoJ) utrzymał stopę procentową na poziomie 0,5%, najwyższym od 16 lat po podwyżce w styczniu. Kolejne podwyżki są możliwe co 6 miesięcy, w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Sezonowo skorygowany indeks produkcji przemysłowej Japonii spadł w styczniu o 1,1% m/m, zgodnie z oczekiwaniami. W porównaniu do stycznia 2024 roku indeks wzrósł jednak 2,2%.

Eksport Japonii wzrósł w lutym o 11,4% rok do roku, podczas gdy import nieznacznie spadł, co pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki handlowej po dwóch miesiącach deficytu. W lutym Japonia odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 584 miliardów jenów, podczas gdy rok wcześniej miała deficyt 415 miliardów jenów.

Trump zwolnił dwóch komisarzy z Federalnej Komisji Handlu USA (FTC). Zwolnienia spotkały się z ostrą krytyką ze strony senatorów Demokratów i grup antymonopolowych zaniepokojonych tym, że posunięcie to miało na celu usunięcie sprzeciwu w agencji.

Rządowe działania wspierające konsumpcję w Chinach odbudowują zaufanie do gospodarki, ale kluczowe będą finanse i wdrożenie reform. Według Goldman Sachs skuteczność polityki będzie zależała od tego, jak szybko rząd przekaże wsparcie do realnej gospodarki. Główne wyzwania dla Chin to słaby popyt na nieruchomości oraz niepewność w handlu międzynarodowym.