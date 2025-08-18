Podsumowanie dnia: rozmowa między Trumpem a Zełenskim nie przynosi istotnych postępów 📣

- Amerykańskie indeksy kończą dzień bez większych zmian. US500 traci 0,11% do 6,464 punktów, US100 traci 0,18% do 23,760 punktów, natomiast US2000 zyskuje 0,35% do 2300 punktów.
- Uwaga inwestorów podczas ostatniej fazy dzisiejszej sesji zwraca się w kierunku rozmowy Donalda Trumpa oraz Władymira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że wojna się skończy, ale na ten moment nie jest wiadomo dokładnie kiedy. Trump powiedział również, że najprawdopodobniej rozmowy pokojowe będą musiały być prowadzone bez zawieszenia broni, co było jednym z warunków strony ukraińskiej.
- Prezydent USA dodał na koniec, że strona amerykańska będzie brała udział w zapewnieniach gwarancji pokojowych, ale nie wspomniał w jakiej formie.
- Podsumowując, wczesne komentarze Trumpa nie sugerują, że konflikt faktycznie ma szanse na szybkie rozwiązanie. Wydaje się, że na ten moment ciężko jest o spełnienie kluczowych celów Ukrainy oraz Rosji, jeśli chodzi o ten konflikt. Czekamy na rozmowę z przedstawicielami NATO/Europy.
- Dolar amerykański i kanadyjski pozostają jednymi z mocniejszych walut G10. Po drugiej stronie, wśród najsłabszych walut znajduje się jen japoński oraz euro. EURUSD traci dzisiaj 0,45% do 1,16630. Indeks dolara USDIDX zyskuje 0,28% do 97,990 punktów.
- Administracja Donalda Trumpa rozważa przejęcie 10% udziałów w spółce Intel poprzez konwersję przyznanych jej grantów w ramach ustawy CHIPS na udziały w kapitale - podały źródła związane z Białym Domem. Intel traci 4,70%.
- Applied Digital (APLD.US) zyskuje 15% do 16,35 USD za akcję po ogłoszeniu rozpoczęcia budowy ogromnego centrum danych AI o wartości 3 miliardów USD, Polaris Forge 2.
- Warren Buffet ogłosił w piątek że spółką którą skupował w ostatnim czasie jest kontrowersyjne United Healthcare. Po tej informacji akcje spółki zyskały 14% na piątkowej sesji oraz kolejne 2,65% na dzisiejszej sesji w poniedziałek.
- Kryptowaluty odrabiają częściową wyprzedaż podczas weekendu oraz z pierwszej części dnia. Obecnie Bitcoin traci 0,75% do 116,600 USD, jednak w ciągu dnia spadki sięgały 2,30% do 114,900 USD. Ethereum traci 2,80% do 4,350 USD. Dominacja Bitcoina zyskuje do 59,70% łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut.
- NATGAS zniżkuje podczas dzisiejszej sesji, wobec nowych prognoz pogody w USA na koniec sierpnia. Temperatury mają być wyraźnie niższe niż standardowo wg najnowszych prognoz pogody, co być może ograniczy sezonowy popyt na ten surowiec.
