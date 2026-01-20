Poranna odprawa (20.01.2026)

-
Kontrakty na indeksy amerykańskie kontynuują wczorajsze spadki; US100, US500 i US30 tracą w okolicach 0,5%. Dziś przed sesją wyniki przedstawi US Bancorp oraz 3M. Po sesji zaraportuje przede wszystkim Netflix, którego akcje w tym roku spadły ponad 6% i notowane są blisko 30% poniżej ATH. Poza tym wyniki pokaże Interactive Brokers i United Airlines.
-
Nastroje na europejskim parkiecie giełdowym są również słabe, a wczoraj parkiet zaliczył najsłabszą sesję od połowy listopada. Niemiecki DE40 cofnął się już o ponad 700 punktów z historycznego szczytu i przed otwarciem w Europie traci prawie 0,7%. Uwaga inwestorów dziś zacznie koncentrować się na agendzie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos; przemówienie Trumpa zaplanowane jest na jutro.
-
Uwaga makro koncentruje się dziś na danych z brytyjskiego rynku pracy, niemieckim odczycie nastrojów ZEW oraz zmianie zatrudnienia wśród amerykańskich przedsiębiorstw wg. ADP. Dziś po południu może zapaść też wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie taryf celnych.
-
Złoto przebiło historyczne szczyty, a na rynkach widać klasyczny zwrot w stronę „bezpiecznych przystani”. W ślad za złotem mocno drożało też srebro, które traci dziś ponad 0,7% mimo 0,8% zwyżki na złocie.
-
Obligacje skarbowe USA (Treasuries) spadły, wpisując się w globalną wyprzedaż długu. Inwestorzy zaczęli ostrożniej patrzeć na amerykańskie aktywa po powrocie handlu w USA po poniedziałkowej przerwie.
-
Źródłem nerwowości są groźby taryf celnych Donalda Trumpa (oraz wątki dotyczące Grenlandii), które odświeżyły obawy o eskalację napięć handlowych i wystawiły zaufanie rynku na próbę, po wcześniejszym rajdzie napędzanym inwestycjami w AI. Fitch Ratings ostrzegł, że sprawa Grenlandii podnosi ryzyko geopolityczne w Europie.
-
W Azji indeksy akcji również były pod presją: akcje spadały (ok. -0,4%), a klimat na rynkach wyraźnie się schładzał. Szczególna uwaga w regionie była skierowana na Japonię: rentowność 40-letnich obligacji wzrosła do 4%, czyli do najwyższego poziomu od momentu wprowadzenia tego instrumentu w 2007 roku. Ludowy Bank Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian, na poziomie 3,5%.
-
Najmocniej tracił dług o dłuższym terminie zapadalności. Rentowność 30-letnich obligacji USA wzrosła o ok. 4 pb do 4,88%, co sygnalizuje spadek cen tych papierów. Indeks dolara zniżkował do najniższego poziomu od dwóch tygodni, co dodatkowo podkreślało pogorszenie nastrojów wobec USA.
-
Dodatkowo w Japonii sygnałem słabszego apetytu na dług był niższy popyt na ofertę 20-letnich obligacji, poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy. Wyprzedaż długu była szeroka geograficznie: spadały ceny obligacji w Australii i Nowej Zelandii, a także słabły kontrakty na niemieckie bundy, co potwierdzało globalny charakter ruchu.
-
Ropa nieznacznie traci, a kontrakty na amerykański gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) kontynuują zwyżkę rosnąc dziś o ponad 3%.
