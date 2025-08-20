Poranna odprawa (20.08.2025)

- Indeks Nasdaq 100 spadł wczoraj o maksymalnie 1,4%, notując drugi najmocniejszy zjazd od kwietniowej niespodzianki taryfowej, z Nvidią na czele spadków. Słabość spółek megacap przyćmiła wzrosty ponad 350 walorów wchodzących w skład S&P 500.
- Dziś nastroje na rynku kontraktów terminowych w USA także są słabsze – US100, US500 oraz US30 tracą od 0,3% do 0,4%. Nie tylko w Stanach, ale także w Europie panują mieszane nastroje – kontrakty na główne benchmarki, takie jak DE40 czy UK100, lekko spadają. Rynki czekają na publikację protokołu FOMC (godz 20:00), finalne dane o inflacji w strefie euro (godz. 11:00), a także na wystąpienia członków Fed – Waller’a i Bostica.
- Chiński bank centralny (PBoC) zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian na poziomie 3,5%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Kontrakty na chińskie benchmarki HK.cash i CHN.cash rosną dziś o blisko 0,5%.
- Notowania ropy zyskują dziś 0,5% po wczorajszej słabej sesji oraz publikacji raportu API, który pokazał spadek zapasów o 2,4 mln baryłek wobec oczekiwanych -1,2 mln i poprzedniego wzrostu o 1,5 mln. Zapas benzyny obniżył się o 1 mln baryłek wobec -1,8 mln poprzednio.
- Na rynku obligacji amerykańskie Treasuries umacniały się przed zaplanowanym na piątek wystąpieniem przewodniczącego Fed Jerome’a Powella w Jackson Hole. Rentowność 10-letnich papierów spadła o trzy punkty bazowe do 4,30%.
- Agencja S&P Global Ratings zauważyła, że wpływy z ceł mogą złagodzić skutki cięć podatkowych i pomóc w utrzymaniu wiarygodności kredytowej kraju.
- Bitcoin próbuje się stabilizować po wczorajszej wyprzedaży, oscylując w rejonie 113 600 USD, jednak szersze nastroje na rynku kryptowalut pozostają słabe – Ethereum spadł do poziomu 4180 USD wobec ponad 4700 USD jeszcze kilka dni temu.
