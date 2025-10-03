Poranna odprawa (2025.10.03)

-
Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku notują lekkie wzrosty. Japoński indeks JP225 rośnie +1,60%, australijski indeks AU200.cash zyskuje +0,66%, a singapurski SG20cash +0,10%. Kontrakty terminowe na chińskie indeksy lekko tracą, jednak kasowy rynek nadal pozostaje zamknięty z powodu trwającego święta.
Trump rozważa wypłatę czeków w wysokości 1 000–2 000 USD dla wszystkich podatników, finansowanych z wpływów celnych. Krytycy zauważają, że przeczy to wcześniejszym twierdzeniom, iż cła miały zmniejszyć deficyt.
Gubernator Ueda podkreślił elastyczne, zależne od danych podejście, bez jednoznacznych sygnałów przed posiedzeniem. JPY jest dzisiaj najsłabszą walutą G10 tracą w okolicach 0,20-0,30%. USDJPY zyskuje 0,33% do 147,33.
Ueda widzi spowolnienie tempa wzrostu gospodarki Japonii przed odbiciem, z dodatkowymi niepewnościami wynikającymi z ceł. BOJ utrzyma politykę akomodacyjną, dopóki prognozy cen i wzrostu się nie zmaterializują.
Bezrobocie w Japonii w sierpniu wzrosło do 2,6% wobec oczekiwanych 2,4%, a wskaźnik ofert pracy do liczby poszukujących spadł do 1,20. Ueda zauważył wczesne oznaki ograniczania wydatków konsumenckich z powodu wyższych cen żywności.
Wrześniowe dane NFP zostaną prawdopodobnie opóźnione, chociaż w dniu wczorajszym BLS poinformował, że zebrał wszystkie wymagane do publikacji dane.
W przypadku opóźnienia publikacji rynek będzie dzisiaj zwracał większą uwagę na przemówienia przedstawicieli Fed w tym Williamsa, Goolsbee, Miran, Logan oraz Jefferson.
Inwestorzy wciąż oczekują obniżki stóp o 25 pb na koniec miesiąca, ale zapobiegawcze komentarze bankierów mogą mieć większe znaczenie wobec braku publikacji NFP.
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Australii spadł do 51,4 (z 53,0), dla usług do 52,4 (z 55,8), a łączny do 52,4. Wszystkie pozostają powyżej 50, co oznacza ekspansję, choć dynamika osłabła. Wrześniowa aktywność była najsłabsza od czerwca mimo utrzymania wzrostu.
