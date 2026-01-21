Poranna odprawa (21.01.2026)

-
Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w umiarkowanych nastrojach po wtorkowej grałtownej wyprzedaży w USA. Zmiany na indeksach ograniczają się do wzrostów w przedziale 0,20-1,10%. Chińskie indeksy notuja wzrosty pomiędzy 0,20-0,40%, a japoński JP225 zyskuje najwięcej 1,10%.
Złoto zyskuje 2,50% do kolejnego rekordowego poziomu w okolicach 4880 USD za uncję. YTD złoto zyskuje 13%, a większość prognozowanych przez banki wzrostów na 2026 roku może zostać zrealizowana już w pierwszym miesiącu.
Netflix w IV kw. lekko przebił oczekiwania: EPS wyniósł 0,56 USD (vs 0,55 USD), a przychody 12,05 mld USD (vs 11,97 mld USD), przy wyraźnie mocniejszym FCF 1,87 mld USD (vs 1,46 mld USD). Guidance na 1Q jest jednak mieszany: przychody 12,16 mld USD są praktycznie zgodne z konsensusem, ale prognoza zysku operacyjnego (3,91 mld USD) i marży operacyjnej (32,1%) wypadają poniżej oczekiwań. Akcje Netflixa traciły 5,40% w notowaniach po zamknięciu sesji.
Barclays zauważa, że choć dolar osłabił się krótkoterminowo, euro może być bardziej narażone na spadki w przypadku poważnej eskalacji konfliktu USA–UE. Gospodarki silnie eksportowe, takie jak Niemcy, są postrzegane jako najbardziej wrażliwe na eskalację handlową.
Goldman prognozuje około 11% zwrotu z globalnych akcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, napędzanego głównie wzrostem zysków, a nie ekspansją wycen. US500 od początku roku stracił 1,10%.
Amerykańskie akcje zanotowały najgorszą sesję od października, z US500 stracił ponad 2,00%, a US100 aż 2,40%. Indeks zmienności VIX wzrósł w okolice 21 punktów, a dzisiaj cofa się do poiozmu 19,85 punktów.
Wystąpienie Trumpa w Davos oraz rozmowy z europejskimi liderami stwarzają przestrzeń do taktycznej deeskalacji. Historycznie gwałtowne spadki rynkowe często wywierają presję na administracje USA, skłaniając je do łagodzenia retoryki (tzw. efekt „TACO”).
Japońskie obligacje skarbowe (JGB) lekko odbiły po silnej wyprzedaży na początku tygodnia.
Ruchy walutowe są generalnie ograniczone, a większość głównych par handlowana była w wąskich przedziałach.
Premier Nowej Zelandii Christopher Luxon ogłosił wybory parlamentarne na 7 listopada. Informacja ta nie wywołała jednak większej reakcji na rynku.
