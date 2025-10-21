Poranna odprawa (21.10.2025)

- Indeksy i Bitcoin nieznacznie cofają się po wzrostach
- Wyniki Netflixa w centrum uwagi rynków
- Złoto i srebro spadają wobec mocniejszego dolara
- Indeksy i Bitcoin nieznacznie cofają się po wzrostach
- Wyniki Netflixa w centrum uwagi rynków
- Złoto i srebro spadają wobec mocniejszego dolara
- Kontrakty na amerykańskie indeksy nieznacznie tracą, po wczorajszych wzrostach napędzanych nadzieją na owocne spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Seulu. Spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu, a komentarze prezydenta USA dają rynkom nadzieję na deeskalację napięć między obiema gospodarkami. Na tej samej fali zyskują dziś także indeksy chińskie.
- Przed sesją w USA wyniki finansowe przedstawią General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola oraz Lockheed-Martin. Po sesji zaraportuje Netflix i to jego wyniki znajdą się w centrum zainteresowania Wall Street; po zamknięciu handlu w USA raport kwartalny przedstawi też Texas Instruments. Kalendarz makro na dzisiejszy dzień jest bardzo ubogi; o 14:30 poznamy dane inflacyjne z Kanady.
- Akcje japońskie spadły po tym jak Sanae Takaichi, która opowiada się za luźną polityką fiskalną zwyciężyła wybory i została premierem Japonii. Para USDJPY rośnie dziś o ponad 0,5%. Złoto spada o ponad 0,7% z historycznych szczytów i notowane jest przy 4327 USD za uncję, a srebro traci ponad 1%.
- Nastroje rynku kryptowalut są dziś dość słabe, Bitcoin spada o ponad 2% w okolice 107 tys. dolarów wobec blisko 111 tys. dolarów osiągniętych wczoraj. Dolar umacnia się a EURUSD cofa się do 1.162; rynek ma nadzieję, że w tym tygodniu zamknięcie rząd w USA zakończy się, zgodnie z komentarzami płynącymi z Białego Domu.
- Fundusze inwestycyjne Apollo, KKR, Carlyle i Cerberus prowadziły rozmowy z władzami USA w sprawie wartego 150 mld dolarów programu modernizacji armii wg. Financial Times. Decydenci z amerykańskiej armii USA spotkali się z przedstawicielami funduszy private equity, aby omówić plan modernizacji infrastruktury wojskowej.
- Demokraci w Senacie zablokowali propozycję Republikanów dotyczącą przedłużenia finansowania rządu; to już jedenasta nieudana próba. Głosowanie zakończyło się wynikiem 50 do 43, czyli poniżej wymaganych 60 głosów potrzebnych do przyjęcia planu, który miał finansować agencje rządowe do końca listopada. Mimo to doradca gospodarczy USA Kevin Hassett powiedział w poniedziałek, że zamknięcie rządu „najprawdopodobniej” zakończy się w tym tygodniu.
- Jamieson Greer oskarżył Chiny o wywieranie presji na zagraniczne firmy, aby unikały inwestowania w kluczowe amerykańskie sektory, twierdząc, że Pekin dąży do zakłócenia łańcuchów dostaw i spowolnienia ożywienia gospodarczego, koncentrując się na przemyśle stoczniowym i innych strategicznych branżach USA. Greer zobowiązał się do ochrony amerykańskich firm i zwiększenia inwestycji.
- CNN powołał się na przedstawiciela Białego Domu i przekazał, że planowane spotkanie między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem zostało wstrzymane do odwołania.
- Fitch Ratings ocenił, że gwałtowny wzrost kredytów pozabankowych w USA zwiększa ryzyko większych strat banków. BofA uważa z kolei, żę ryzyko utraty bilansu przez Fed w październiku jest wyższe. Australia zainwestuje 2 mld USD w systemy wojskowe zintegrowane z amerykańskimi; zgodziła się też kupić śmigłowce Apache za kwotę 2,68 mld USD.
Sprzedaż detaliczna w Polsce wyraźnie rośnie, ale lekko poniżej oczekiwań
Kalendarz ekonomiczny: Cała uwaga na wynikach spółek; sprzedaż detaliczna w Polsce (22.10.2025)
PILNE: Funt traci po publikacji niższych danych CPI z Wielkiej Brytanii
PILNE: Inflacja w Kanadzie wyżej od oczekiwań
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.