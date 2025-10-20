Podsumowanie dnia: Zielony początek nowego tygodnia 📈

.
- Wall Street kończy poniedziałkową sesję w bardzo dobrych nastrojach. Indeksy US100, US500 oraz US2000 zyskują obecnie odpowiednio 1.43%, 1.14% oraz 1.87%. Poprawa sentymentów wynika przede wszystkim z relatywnego ocieplenia komunikatów na linii USA-Chiny.
- Trump powiedział podczas konferencji prasowej: „Myślę, że Chiny zawrą z nami umowę", dając do zrozumienia, że widzi realną szansę na porozumienie w najbliższym czasie.
- Prezydent Trump powiedział, że po zakończeniu spotkań w Korei Południowej spodziewa się zawrzeć „świetne porozumienie” z Chinami, obejmujące zobowiązania Pekinu do zakupów amerykańskiej soi, aby nie karać amerykańskich rolników. Ostrzegł, że jeśli Chiny odmówią współpracy, „będą miały poważne kłopoty”, i zapowiedział groźbę wprowadzenia kontroli eksportu samolotów oraz ograniczeń na rzadkie ziemie jako dźwigni negocjacyjnej. Trump dodał, że został zaproszony do złożenia wizyty w Chinach „na początku przyszłego roku” i podkreślił swoje dobre relacje z prezydentem Xi.
- Co więcej z Białego Domu pojawiły się sygnały oznak rychłego zakończenia lockdownu rządu federalnego, być może nawet w tym tygodniu - żródło Hassett
- Na rynku Forex dominują dzisiaj waluty Antypodów. Najgorzej radzą sobie funt brytyjski oraz euro.
- Europejskie indeksy zyskują w pierwszej sesji nowego tygodnia. Pozytywne nastroje utrzymują się dzięki optymizmowi wokół budżetu Francji i dobrym wynikom spółek defensywnych. Premier Francji Lecornu przetrwał dwukrotne głosowanie o wotum zaufania dla rządu. Jednak wzrosty na francuskim indeksie FRA40 zostały potem wymazane przez znaczną przecenę BNP Paribas.
- Kurs akcji BNP Paribas (BNP.FR) tracił 8% po doniesieniach, że francuski bank przegrał sprawę sądową, która może skutkować wypłatą przez BNP dużej rekompensaty liczonej w miliardach dolarów. Werdykt ławy przysięgłych w USA orzekł, że bank pomógł rządowi Sudanu w popełnieniu ludobójstwa, świadcząc usługi finansowe naruszające amerykańskie sankcje. BNP uznał wyrok za błędny i zapowiedział apelację.
- Akcje Amazon (AMZN.US) odbijają 1,2% po tym jak rano Amazon Web Services (AWS) doświadczało poważnej globalnej awarii, która powodowała przerwy w działaniu wielu popularnych platform internetowych
- W poniedziałek ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny w USA (NATGAS) wzrosły o 12%, a kontrakt listopadowy osiągnął poziom 3,34 USD/mmBtu — najwyższy od prawie dwóch tygodni i największy dzienny wzrost od końca września. Wzrost ten był spowodowany prognozami chłodniejszej pogody, które spowodowały gwałtowny wzrost popytu na ogrzewanie, powodując wzrost dwutygodniowej prognozy dotyczącej stopniogodzin ogrzewania z 118 do 164.
- Po piątkowym tąpnięciu, które sprowadziło notowania złota o niemal 2% niżej z rekordowych poziomów 4 378 USD za uncję, rynek odzyskuje równowagę w poniedziałkowym handlu. Kurs spot ponownie oscyluje wokół 4 320 USD, wspierany oczekiwaniami dalszych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i utrzymującym się popytem na aktywa bezpieczne.
Podsumowanie dnia: Wall Street i metale szlachetne wznawiają wzrosty 📈Ropa zyskuje 3,5%
US100 zyskuje 0,5% 📈Indeks Kansas City Fed powyżej prognoz
NATGAS nieznacznie traci po raporcie EIA
Komentarz giełdowy: Droższa ropa, tańsze złoto, USA pozostają bez rządu
