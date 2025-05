Poranna odprawa (23.05.2025)

Azjatyckie rynki zyskują w miarę spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, choć obawy o kondycję fiskalną USA nadal utrzymują się. Większość regionalnych indeksów wzrosła w piątek pomimo niestabilnego tygodnia skupionego wokół niepokojów związanych z długiem publicznym. Japoński Nikkei 225 i TOPIX wzrosły po 0,8%, ignorując mocniejsze od oczekiwań dane o inflacji. Chińskie rynki osiągnęły najlepsze wyniki tygodniowe - Shanghai Composite wzrósł o 0,5% w ciągu tygodnia, a CSI 300 zyskał 0,9%, korzystając z optymizmu związanego z deeskalacją ceł. Hongkoński Hang Seng wzrósł o 0,5% w piątek, notując 1,1% zysk tygodniowy. Kontrakty terminowe na S&P 500 nieznacznie zyskały, choć Wall Street zmierza ku 1,5-2% stratom tygodniowym.

Japońska inflacja bazowa skoczyła do dwuletniego maksimum na poziomie 3,5%, zwiększając prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Bank Japonii. Kwietniowy bazowy CPI przewyższył prognozy, przyspieszając z 3,2% w marcu i osiągając najszybsze tempo od stycznia 2023 roku. Rafinowana miara bazowa, wykluczająca żywność i energię, osiągnęła 3,0%, znacznie powyżej 2% celu BOJ. Silne podwyżki płac z wiosennych negocjacji wzmocniły konsumenckie wydatki, z inflacją żywności skaczącą do 7,0%. Analitycy ING oczekują teraz 25-punktowej podwyżki stóp BOJ w lipcu, choć niepewność dotycząca amerykańskich ceł może ograniczyć dalsze ruchy do początku 2026 roku.

Dolar zmierza ku tygodniowemu spadkowi w obliczu obaw o deficyt fiskalny po niewielkiej przewadze w Izbie Reprezentantów przy uchwaleniu ustawy podatkowej Trumpa. Projekt "Jedna Wielka Piękna Ustawa" ma według prognoz dodać 3,8 biliona dolarów do długu publicznego w ciągu dekady, po niedawnej obniżce ratingu kredytowego USA przez Moody's. Indeks dolara spadł o 0,3% w godzinach azjatyckich i zmierza ku 1% spadkowi tygodniowemu. Japoński jen umocnił się o 1,5% w ciągu tygodnia, gdy USD/JPY spadł o 0,4% w piątek. Azjatyckie waluty szeroko zyskały - południowokoreański won wzrósł o 0,5%, a filipińskie peso o 0,6%.

Ceny ropy spadają czwartą sesję z rzędu z powodu obaw o podaż OPEC+. Ropa Brent spadła o 0,5% do 63,53 USD, a WTI o 0,5% do 60,87 USD - obie zmierzają ku pierwszemu tygodniowemu spadkowi od trzech tygodni. Bloomberg poinformował, że OPEC+ rozważa zwiększenie wydobycia o 411 000 baryłek dziennie na lipiec podczas spotkania 1 czerwca. Tygodniowe straty wyniosły 1,9% dla Brent i 2,5% dla WTI. Amerykańskie zapotrzebowanie na magazynowanie ropy wzrosło do poziomów z pandemii COVID-19, gdy handlowcy przygotowują się na zwiększenie podaży. Piąta runda amerykańsko-irańskich rozmów nuklearnych zaplanowana na piątek w Rzymie.

Intensyfikują się japońsko-amerykańskie rozmowy handlowe z czwartą rundą zaplanowaną na 30 maja. Główny negocjator Ryosei Akazawa powróci do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu na spotkanie z sekretarzem skarbu Scottem Bessentem, który nie mógł uczestniczyć w piątkowej trzeciej rundzie z sekretarzem handlu Lutnickiem i przedstawicielem handlowym Greer. Premier Ishiba odbył 45-minutową rozmowę z Trumpem, omawiając cła i współpracę gospodarczą. Japonia utrzymuje żądanie całkowitego zniesienia ceł, jednocześnie stając w obliczu 10% ogólnych ceł plus 25% ceł na samochody do lipcowego terminu.

Główne amerykańskie banki badają wspólne uruchomienie stablecoina w odpowiedzi na konkurencję kryptowalut. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup i Wells Fargo prowadzą wstępne rozmowy wraz z Early Warning Services i Clearing House. Inicjatywa oczekuje na ustawę GENIUS Act, która przeszła głosowanie w Senacie w tym tygodniu. Banki dążą do wykorzystania stablecoinów dla szybszych płatności transgranicznych, jednocześnie zapobiegając erozji bazy depozytów przez duże firmy technologiczne.