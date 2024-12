Poranna odprawa (24.12.2024)

Bank Japonii podkreślił swoje ostrożne podejście do podnoszenia stóp. BoJ ma to robić w umiarkowanym tempie i wskazał, że dalsze podwyżki będą miały miejsce, o ile gospodarka, inflacja i płace będą się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami. Przypomnijmy, że Ueda podczas decyzji napomniał, że nowe dane ankietowe o płacach będę znane na przełomie marca/kwietnia, co może tworzyć podłoże pod dłuższe zwlekanie z dalszymi podwyżkami.