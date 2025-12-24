Poranna odprawa (24.12.2025)

- Indeksy Amerykańskie dokonały zamknięcia na niewielkich wzrostach. Nasdaq100 wzrósł o 0,5%. Nowy szczyt wszech czasów kursu zamknięcia został osiągnięty na S&P 500 który po wzroście o 0,4% zakończył sesje na poziomie 6909 dolarów.
- Nastrój na sesji Azjatyckiej był mieszany. Chińskie indeksy wykorzystały bardzo dobre dane o Amerykańskim PKB do niewielkich wznosów, pozostałe indeksy spadają. Shanghai Composite wzrósł 0,3% a Hang Seng ograniczył wzrosty do 0,2%. Podobnie sytuacja wygląda w Indiach gdzie Nifty50 wzrósł o 0,2%
- Koreański KOSPI spadł o 0,2%, spadki notuje również ASX200, który przecenia się o 0,4%. W Japonii, po minutkach BOJ Nikkei 225 pozostaje bez reakcji jednak szerszy indeks TOPIX spada o 0,4%.
- Bank Japonii opublikował minutki ze swojego listopadowego spotkania dotyczącego polityki monetarnej:
- BOJ widzi gospodarkę jako umiarkowanie rosnącą, z CPI ok. 3% i dodatnią dynamiką płac, ale z wyraźnym spowolnieniem inflacji poniżej 2% i nadal ujemnymi realnymi stopami.
- BOJ będzie „kontynuował podwyżki stopy i dostosowywanie skali akomodacji”, ale przy silnym nacisku na “zależność od danych” i “globalne ryzyka”.
- Trzeci rok wysokich podwyżek płac miałby pozwolić formalnie uznać cel inflacyjny za osiągnięty i dać mandat do dalszego zacieśnienia.
- Większość komitetu wstrzymuje się przed ruchem, podkreślając niepewność co do skutków ceł USA, nowej polityki fiskalnej Tokio oraz to, że CPI jeszcze nie jest trwale przy oczekiwanych 2%
- Mniejszość odpowiada się za natychmiastową podwyżką stopy do ok. 0,75%, argumentując, że deflacyjna norma została przełamana, cel inflacyjny jest „w dużej mierze” osiągnięty, ryzyka dla inflacji są w górę, a brak kroków teraz zwiększa ryzyko późniejszego gwałtownego zacieśnienia.
- Rynek interpretuje minutki jako umiarkowaną afirmację niedawnych komunikatów i daje tymczasowy kredyt zaufania polityce normalizacji BOJ
- Jen pozostaje stabilny po umocnieniu się w ostatnich dniach, USDJPY w okolicy 155,7.
- Znacznie umocnił się koreański Won, umocnił się on względem dolara o aż 2% po deklaracjach ministra finansów dotyczących planowanych reform. Wobec dolara umacnia się też hinduska Rupia oraz Tajlandzki Baht.
- Na rynku surowcowym, kolejny szczyt wszech czasów osiąga miedź, kontrakty rosną o 1,3%.
- Na rynkach Zachodnich można oczekiwać znacznie pomniejszonej zmienności, w okresie świątecznym notowania nie odbędą się na Niemieckiej, Polskiej, Włoskiej, Szwajcarskiej oraz Skandynawskich giełdach. Giełdy w Hiszpanii, Francji, UK oraz USA zakończą notowania wcześniej niż zwykle.
