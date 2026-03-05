PILNE: US500 zyskuje po komentarzu Bloomberga dot. sytuacji w Cieśninie Ormuz

Według informacji ze źródeł wojskowych, na które powołał się Bloomberg, Iran nie zamknął Cieśniny Ormuz i będzie respektował międzynarodowe prawo dot. frachtu morskiego. Jednocześnie dane Kpler wskazują, że ruch w cieśninie spadł o 92% względem sytuacji sprzed wybuchu konfliktu. Wczoraj, na konferencji prasowej generał Dan Cain powołał się na dane wedle których częstotliwość uderzeń rakietowych z Iranu spadła o ok. 85% względem pierwszego dnia wojny. Wcześniej na Iran w sprawie Ormuz naciskały m.in. Chiny, dla których paraliż frachtu byłby ogromnym ciosem gospodarczym.

Na tą chwilę żegluga przez Ormuz nie jest w pełni bezpiecznia. Wczoraj pojawiły się doniesienia o ataku dronów na tankowiec, a jednostka militarna Iranu IRGC informowała, że Cieśnina jest zamknięta. Informacje w tej sprawie są bardzo 'dynamiczne', ale pewne jest, że premia za ryzyko transportu przez Ormuz, Morze Czerwone i Cieśninę Bab Al-Mandab przynajmniej przez dłuższy czas utrzyma się - nawet jeśli US Navy zapewni statkom eskortę. Rynki energetyczne i tak będą potrzebowały czasu, by wrócić do sytuacji sprzed wybuchu wojny. Kontrakt na indeks giełdowy S&P 500 (US500) zareagował błyskawicznym wzrostem na te doniesienia, znajdując w pewnym sensie 'potwierdzenie' nadziei stopniowej deeskalacji konfliktu - jeśli nie w sposób dyplomatyczny to w sposób militarny - paraliżujący zdolności Iranu do kontynuowania odwetu i uderzeń w regionie. Źródło: xStation5

