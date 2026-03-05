Kalendarz ekonomiczny: Banki centralne kontra nowe ryzyko globalnej inflacji (05.03.2026)

Nawet jeśli wszystkie oczy pozostają zwrócone w stronę Bliskiego Wschodu, czwartek przyniesie kilka publikacji, które mogą przebić się przez rynkowy szum ze względu na palącą kwestię banków centralnych i nowego ryzyka inflacji cen energii.

W Europie opublikowane zostaną minutki z ostatniego posiedzenia EBC, gdzie największą uwagę zwróci dyskusja na temat kursu euro. Bilans ryzyk sprzed wojny na Bliskim Wschodzie de facto nie istnieje, więc stosunek Rady Gubernatorów do potencjalnie zbyt mocnego euro, które co prawda już wróciło z blisko 1,20 do 1,16, może okazać się jedyną realną wskazówką na przyszłość. Przed minutkami czeka nas również odczyt sprzedaży detalicznej w Strefie Euro, natomiast wieczorem głos zabierze prezeska EBC Christine Lagarde.

Dla złotego największą rolę odegra konferencja prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami o 25 pb do 3,75%, pomimo szoku geopolitycznego i obaw o globalny powrót presji inflacyjnej. Omówiona zostanie również marcowa projekcja NBP, wg której inflacja ma wynieść w 2026 roku między 1,6% a 2,9% (z 50% prawdopodobieństwem).

Za Atlantykiem najważniejsze z perspektywy polityki Fed będą wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, a dane dot. zapasów gazu mogą przyciągnąć dodatkową uwagę ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie.

Wyniki finansowe opublikują m.in.: Costco, JD.com.

Filtrowane po: US, UK, Polska, Niemcy, Francja, Strefa Euro, Australia, Nowa Zelandia, Japonia. Źródło: xStation5