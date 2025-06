Poranna odprawa (25.06.2025)

Prezes Fed Jerome Powell powiedział podczas pierwszego dnia przesłuchań w Kongresie, że bankierzy FED spodziewają się znaczącego wpływu ceł na inflację w czerwcu, lipcu i sierpniu. Dodał, że jeśli wpływ ten nie nastąpi do tego czasu, może to doprowadzić do wcześniejszego obniżenia stóp procentowych.