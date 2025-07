Poranna odprawa (25.07.2025)

Trump spotkał się wczoraj z Jeromem Powellem, aby przedyskutować kwestię polityki monetarnej oraz trwającej renowacji budynku Fed. Spotkanie przebiegło bez szczególnych napięć, choć Powell nie zgadzał się z podawanymi do prasy przez Trumpa kosztami renowacji. Rozmowa na temat stóp procentowych miała być produktywna.

Metale szlachetne kontynuują wyprzedaż. Złoto traci kolejne 0,35% do 3357 dolarów za uncję, srebro 0,1% do 39,03 dolara za uncję, a platyna 0,7% do 1407 dolara za uncję.