Poranna odprawa (26.08.2025)

- Akcje w regionie APAC przeważnie notowane są na minusie po słabszej sesji z wczoraj na globalnych rynkach, mimo piątkowych pozytywnych reakcjach na wypowiedzi Powella.
- Europejskie kontrakty na indeksy sugerują niższe otwarcie. Kontrakt Euro Stoxx 50 futures (EU50) traci obecnie blisko 0,4%).
- Kurs EUR/USD utrzymuje się powyżej 1,16; USD/JPY wokół poziomu 148. Euro jest obecnie najlepiej radzącą sobie walutą, podczas gdy podwyższone spadki obserwujemy na NZD.
- Trump zagroził dodatkowymi cłami na kraje nakładające podatki cyfrowe lub regulacje uznane za dyskryminujące wobec firm technologicznych z USA. W przypadku braku cofnięcia tych działań, USA mają nałożyć restrykcje eksportowe na technologie i półprzewodniki oraz cła na eksport z tych państw do USA.
- Prezydent Trump publicznie ogłosił natychmiastowe odwołanie Lisy Cook z funkcji członkini Zarządu Rezerwy Federalnej (Fed).
- Lisa Cook odrzuciła zarzuty, stwierdzając, że nie ma podstaw do jej zwolnienia i nie zamierza rezygnować; Prezydent nie ma formalnych uprawnień do jej odwołania. Cook zamierza nadal wykonywać swoje obowiązki w Fed.
- RBA dostrzega w Minutes nadal istotne ryzyka płynące z amerykańskiej polityki celnej, choć najgorsze scenariusze dotychczas zostały uniknięte.
- Zarząd RBA ocenił, że może pojawić się potrzeba kolejnych obniżek stóp procentowych w ciągu najbliższego roku – argumenty przemawiają i za łagodnym, i za szybszym tempem luzowania.
- Sytuacja na rynku pracy pozostaje umiarkowanie napięta, inflacja nieco powyżej celu, popyt krajowy rośnie. Aktualna polityka pieniężna określona jako umiarkowanie restrykcyjna; dyskusja, czy stopniowy czy szybszy cykl obniżek będzie lepszy – decyzja zależna od danych napływających z gospodarek światowych.
- RBA rozważał przyspieszenie tempa redukcji portfela obligacji, ale uznano to na ten moment za zbędne.
- Na początku dnia powszechne spadki obserwujemy na rynku surowców energetycznych (gazie ziemnym oraz ropie naftowej) podczas gdy metale szlachetne zyskują na utrzymującej się niepewności rynkowej.
- Wydarzenia dnia obejmują: zamówienia na dobra trwałe USA (lipiec), indeks zaufania konsumentów Conference Board (sierpień), prognoza PKB Atlanta Fed, protokoły Riksbanku, decyzja NBH (Węgry), obrady nt. programu atomowego z Iranem, wystąpienia członków Fed i BoE, aukcje obligacji we Włoszech oraz USA.
