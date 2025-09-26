Poranna odprawa (26.09.2025)

- Indeksy z Wall Street zakończyły wczorajszy dzień spadkami. Indeks S&P 500 stracił 0,50%, a Nadaq 0,5%. Spadki motywowane były publikacją dobrych danych z USA oraz wypowiedziami bankierów centralnych z USA, które zmniejszają prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez Fed
- Mocne dane z USA dotyczyły wzrostu PKB za II kwartał, które ostatecznie pokazały wzrost na poziomie 3,8% przy wstępnym odczycie na poziomie 3,3%. Otrzymaliśmy również mocne dane w postaci niskich wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz dobre dane dotyczące zamówień na środki trwałe
- Złoto wykazało się dosyć dużą odpornością na wczorajsze umocnienie dolara i zmniejszenie szans na obniżki stóp procentowych, generując wzrost na sesji na poziomie 0,3%
- EURUSD spadł wczoraj do poziomów poniżej 1,17, co prowadzi prawdopodobnie do pierwszego spadku na parze w ujęciu tygodniowym, po wcześniejszych 3 tygodniach wzrostów
- Prezydent Trump ogłosił 100% taryfę na leki markowe i patentowane, co spowodowało silną przecenę spółek farmaceutycznych oraz obawy o sektor zdrowia na całym świecie. Trump zwiększa również cła na ciężarówki i meble.
- Duża niepewność na rynkach jest wzmacniana przez: powrót napięć handlowych, ryzyko shutdownu w USA, zbliżające się sezon publikacji wyników oraz niejasności dotyczące przyszłych ruchów Fed. Amerykański Kongres ma czas do 30 września, aby ustanowić budżet.
- Biały Dom wysłał do agencji rządowych informacje, aby przygotować się na zwolnienia, wobec dużego prawdopodobieństwa zamknięcia prac rządu
- Wypowiedzi członków Fed: Stephen Miran opowiada się za szybszym cięciem stóp, Michelle Bowman za dalszymi obniżkami ze względu na pogarszający się rynek pracy, zaś Austan Goolsbee ostrzega przed inflacją wywołaną taryfami i nie popiera serii szybkich cięć.
- Ropa naftowa zyskała podczas wczorajszej sesji wobec dalszej niepewności dotyczącej potencjalnych sankcji na Rosję oraz samego ograniczenia na rynku paliw w Rosji. Wczoraj po początkowych spadkach ropa WTI wzrosła powyżej 65 USD za baryłkę, ale dzisiaj obserwujemy niewielkie cofnięcie
- Dzisiaj o godzinie 14:30 CET opublikowane zostaną kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy
