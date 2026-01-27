Poranna odprawa (27.01.2026)

-
Kontrakty na indeksy w USA przedłużają wzrosty pomimo presji ze strony rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Fed i nadchodzących w środę wyników spółek Magnificent 7 (US100: +0,6%, US2000, US500 : +0,4%, US30: +0,3%).
Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent podał, że Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z premierem Kanady Markiem Carneyem po wczorajszej serii gróźb handlowych wymierzonych w Kanadę. Carney później skomentował, że retoryka Trumpa to głównie element gry negocjacyjnej.
Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na towary z Korei Południowej z 15% do 25% (samochody, drewno, farmaceutyki) w reakcji na ciągły brak zatwierdzenia wynegocjowanej umowy handlowej przez parlament.
Rynki azjatyckie podążały za dynamicznymi wzrostami wczoraj na Wall Street, napędzanymi solidnymi wynikami spółek z USA. JP225 zyskuje 1,45%, koreański Kospi dodaje aż 2,6% pomimo gróźb celnych ze strony Donalda Trumpa, a HK.cash rośnie 1%, podczas gdy sentyment w Chinach kontynentalnych był mieszany. Siła sektora technologicznego zrównoważyła słabość motoryzacji.
Na rynku FX: USDJPY zatrzymuje spadki po trzech dniach spektakularnej wyprzedaży wywołanej obawami o interwencję monetarną w Japonii (-2,7% od piątku do wczoraj; +0,3% dzisiaj). Indeks dolara na płasko, AUD ponownie najsilniejszą walutą wśród G10 (AUDJPY: +0,4%, AUDCAD: +0,3%), EURUSD na płasko przy 1,187.
Metale szlachetne nie zatrzymują się nawet na chwilę, wsparte nowymi napięciami handlowymi: złoto dodaje 1,5% do 5087 USD, natomiast srebro wybija się 5,8% do 110 USD. Platyna odbija 4,6% po wczorajszej korekcie.
Na surowcach energetycznych obserwujemy drobne spadki: ropa brent i WTI tracą ok. 0,7-0,8%, natomiast NATGAS spada drugi dzień z rzędu o dodatkowe 2,7%.
Zmienność na krypto jest przytłumiona: Bitcoin zyskuje 0,2% do 88 300 USD, natomiast Ethereum handluje na płasko przy 2925 USD.
Rekord za rekordem. Bańka na złocie czy upadek finansowych fundamentów?
Puls GPW: Atomowe rekordy na indeksie blue chipów!
KGHM napędza hossę w Polsce 🔎W20 najwyżej od stycznia 2008 roku📈
Srebro zyskuje rekordowe 65% w miesiąc 🚀, a instytucje nadal redukują pozycje ✂️
