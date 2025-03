Poranna odprawa (28.02.2025)

Rynki azjatyckie kończą dzień na minusie w piątek - japoński Nikkei 225 załamał się o 3,2% do najniższego poziomu od połowy września, podczas gdy południowokoreański KOSPI spadł o 3,1%. Wyprzedaż nastąpiła po ostrym spadku akcji Nvidii na Wall Street, mimo lepszych niż oczekiwano wyników, ponieważ inwestorzy skupili się na obawach o marżę zysku. Akcje SoftBanku spadły o 5,3%, Tokyo Electron o 5,1%, natomiast Samsung Electronics i SK Hynix straciły odpowiednio 2,2% i 4,7%.

Hongkoński Hang Seng spadł o 2,6% w piątek, ale pozostaje na drodze do zwyżki o prawie 15% w lutym. Pomimo obaw dotyczących amerykańskich ceł, chińskie akcje technologiczne gwałtownie wzrosły - akcje Alibaby o 48%, a Xiaomi o ponad 37% w tym miesiącu. DeepSeek, uważany za porównywalny z wiodącymi graczami jak OpenAI, wzmocnił zaufanie inwestorów do chińskich możliwości technologicznych.

Japoński rynek mieszkaniowy dalej słabnie - rozpoczęte budowy mieszkań spadły o 4,6% rok do roku w styczniu, pogłębiając się w porównaniu z grudniowym spadkiem o 2,5% i przewyższając prognozy rynkowe mówiące o spadku o 2,6%. Jest to dziewiąty z rzędu miesiąc kurczenia się rynku i najszybsze tempo od sierpnia. Jednocześnie bazowe ceny konsumpcyjne w Tokio wzrosły o 2,2% rok do roku w lutym, zwalniając z 2,5% wzrostu w styczniu, ale pozostając powyżej 2-procentowego celu Banku Japonii.