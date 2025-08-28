Poranna odprawa (28.08.2025)

Nvidii chwilowo wywarły presję na rynki, jednak szersza hossa pozostaje nienaruszona. US100 zyskał dziś niemal 0,3%, odrabiając poranne straty. Kontrakty futures na S&P 500 również odbiły po początkowym spadku o 0,4%; indeks zakończył środową sesję na rekordowym poziomie. Inwestorzy czekają dziś na dane PCE, PKB i wnioski o zasiłek z USA, zaplanowane na 14:30
Akcje Nvidii spadły o blisko 3% w handlu posesyjnym po nieco niższych, od prognoz danych sprzedaży z segmentu centrów danych (41,1 mld USD wobec oczekiwanych 41,29 mld USD). Prezes Jensen Huang podkreślił jednak silny popyt na rozwiązania AI, a ogólny obraz raportu jest bardzo solidny. Firma pobił prognozy zysku na akcję (1,05 USD vs 1,01 USD) oraz sprzedaży
Indeks dolara w godzinach porannych spadał trzecią sesję z rzędu, ale w obecnej chwili notowany jest płasko. Krótkoterminowe obligacje USA lekko traciły; rentowność 2-letnich papierów skarbowych wzrosła o 1 pb do 3,62%.
Kontrakty na europejskie indeksy rosną w granicach 0,3%-0,4%. Wśród dużych indeksów dominują benchmarki francuskie i włoskie. Nieco słabiej od nich radzi sobie DAX. Najmocniej, bo ok. 0,8% zyskują kontrakty na indeksy polskie i austriackie
Ceny ropy spadły, a inwestorzy zignorowali presję USA na Indie, by ograniczyły import rosyjskiej ropy. NATGAS dziś zyskuje nieznacznie
W Japonii obserwowany był relatywnie słaby popyt na aukcji 2-letnich obligacji skarbowych. Inwestorzy przygotowują się na możliwą podwyżkę stóp BoJ. Kontrakt na Nikkei (JP225) jest najlepiej radzącym sobie benchmarkiem w Azji i rośnie prawie 1%
Chińskie spółki technologiczne odbiły, a HK.cash próbuje odrabiać wczorajsze straty. Producenci chipów wystrzelili; akcje SMIC wzrosły o 12% po doniesieniach o planowanym zwiększeniu produkcji układów AI w 2026 roku.
Metale przemysłowe notują dziś szerokie wzrosty – miedź rośnie o niemal 0,5%, a cynk zyskuje 0,7%. Złoto handlowane jest bez większych zmian, podczas gdy srebro rośnie o 0,7%, zbliżając się do poziomu 39 USD za uncję
Kryptowaluty notują wzrosty, Bitcoin przekracza 113 tys. USD. Ethereum rośnie o prawie 2% do niemal 4600 USD, a Solana zyskuje ponad 3%
W Indiach indeksy giełdowe spadały dziś nawet o blisko 0,8% po wejściu w życie ceł na eksport do USA wprowadzonych przez Donalda Trumpa.
Nakłady inwestycyjne w Australii w ujęciu kwartalnym wzrosły o 0,2%, poniżej oczekiwań na poziomie 0,8%, ale powyżej poprzedniego odczytu -0,1%. Kurs AUDUSD zyskuje dziś 0,15%.
Bank Korei pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 2,5%, zgodnie z oczekiwaniami rynku.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
