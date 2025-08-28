PZU zaskakuje wynikami, przebijając oczekiwania rynku

Grupa PZU zaskakuje pozytywnie wynikami za II kwartał 2025 roku. Ubezpieczeniowy gigant nie tylko przebił prognozy analityków, ale pokazał, że potrafi skutecznie wykorzystywać sprzyjające warunki rynkowe, odbudowując rentowność w strategicznych segmentach.
Spółka podkreśla, że poprawa wyników to efekt m.in. wzrostu przychodów z ubezpieczeń majątkowych i na życie, skutecznego zarządzania kosztami oraz wyraźnego odbicia rentowności w segmencie komunikacyjnym. Skorygowany wskaźnik ROE osiągnął w kwartale 18,7%, a za całe półrocze przekroczył 21%, pokazując rosnącą efektywność operacyjną PZU. Po raz pierwszy od wielu kwartałów dodatnią rentowność przyniósł segment OC, co spółka określa jako kluczowy kamień milowy.
W I połowie 2025 r. Grupa PZU wypracowała 3,23 mld zł zysku netto, co stanowi wzrost o ponad 32% rok do roku. Wzrost przychodów ze składek, szczególnie w segmencie majątkowym, sięgnął ponad 8%, a cała działalność ubezpieczeniowa wsparta była rekordowymi wynikami w bancassurance, rozwijanym m.in. we współpracy z Pekao i Alior Bankiem. Poprawiła się również jakość portfela ubezpieczeń, a wskaźnik kosztów do składki (COR) spadł do 87,9%, co potwierdza skuteczne zarządzanie ryzykiem i kosztami.
Wyniki finansowe Grupy PZU za II kwartał 2025:
-
Zysk netto: 1,47 mld zł (+23,3% r/r, prognoza: 1,416 mld zł)
-
Zysk netto za I półrocze: 3,23 mld zł (+32,1% r/r)
-
Skorygowany zwrot z kapitału (ROE): 18,7% w II kw. (wzrost o 2,1 p.p. r/r), 21,2% za I półrocze
-
Przychody z ubezpieczeń majątkowych i osobowych: 4,8 mld zł w II kw. (+7,7% r/r), 9,3 mld zł za I półrocze (+8,3% r/r)
-
Przychody z ubezpieczeń na życie: 2,2 mld zł w II kw. (+0,8% r/r), 4,4 mld zł za I półrocze (+3,2% r/r)
-
Wynik operacyjny (ubezpieczenia majątkowe): 1,4 mld zł (+51,2% r/r)
-
Wskaźnik kosztów do składki (COR): 87,9% (poprawa o 4,6 p.p. r/r)
-
Wynik segmentu zdrowia: ponad 1 mld zł przychodów (+14,2% r/r)
-
Wartość odszkodowań i świadczeń: 8,4 mld zł (+4,3% r/r)
Po publikacji wyników finansowych za drugi kwartał 2025 roku akcje polskiego giganta ubezpieczeniowego, Grupy PZU, odnotowały wyraźny wzrost. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na lepsze od oczekiwań wyniki oraz poprawę rentowności kluczowych segmentów, co przełożyło się na wzrost kursu akcji i potwierdza rosnące zaufanie do spółki na rynku.
Źródło: xStation5
Inne kluczowe informacje na temat wyników spółki:
-
Wartość odszkodowań i świadczeń wraz z rezerwami na odszkodowania wzrosła o 4,3 % rdr do 8,4 mld zł.
-
Filar zdrowia wygenerował ponad 1 mld zł przychodów (+14,2 % rdr).
-
Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły o 18,8 % rdr do 72,5 mld zł; same aktywa TFI PZU o 6 % do 32,2 mld zł.
-
Wskaźnik wypłacalności wyniósł na koniec marca 225 % dla grupy PZU i 232 % dla PZU SA, przekraczając średnią branżową w Europie.
-
W czerwcu zatwierdzono dywidendę w wysokości 3,86 mld zł (4,47 zł na akcję), dzień dywidendy: 25 września, wypłata: 16 października.
